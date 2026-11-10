Un autobus si è schiantato contro 32 veicoli, causando 9 gravi feriti e 48 lievi, nel distretto di Bundang a Seongnam. L'incidente ha interrotto il traffico e coinvolto quattro autobus, un camion e 27 autovetture.

Nel mattino di mercoledì 11 novembre, un autobus si è schiantato in una frana di traffico a Bundang, nella città di Seongnam, a sud di Seul, provocando 9 gravi feriti e 48 lievi. L'incidente, riportato dall'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco, ha interrotto il traffico per ore.

Dettagli dell'incidente

Secondo le fonti, l'autobus ha avvelenato 32 veicoli, inclusi quattro autobus, un camion e 27 autovetture. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:34, quando alcuni veicoli erano fermi al semaforo. Dopo il contatto iniziale, il mezzo è finito contro la barriera spartitraffico, causando danni ai veicoli circostanti.

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Le guardie del fuoco hanno intervenuto rapidamente, evacuando i passeggeri e stabilizzando la scena. I soccorsi sono arrivati da poco dopo le 8:00, portando le persone ferite in ospedali l'ambito circostante.

Reazioni dei responsabili

L'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco ha dichiarato che è in corso un'indagine per individuare le cause esatte della collissione. L'agenzia ha citato un testimone, che ha riferito di aver visto l'autobus svolgere un movimento improvviso prima dell'impatto.

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Il responsabile del trasporto pubblico locale ha espresso preoccupazione per la sicurezza di tutti i passeggeri, affermando che la compagnia sta verificando le condizioni dello strumento e dei conducenti.

Conseguenze e piani futuri

L'accident has caused significant traffic disruption along the Keungak road, with all lanes temporarily closed for investigation and recovery. Traffic police will keep the road closed for a provisional assessment until midday Wednesday.

Gli ospedali di Seongnam hanno aperto la loro capacità per accogliere i feriti. Le autorità locali hanno annunciato che una pulizia completa della zona sarà completata entro la fine della settimana, con la ripresa del traffico previsto per lunedì 16 novembre.

Il governo ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, e a non tentare l'uso di percorsi alternativi conflittuali in zona. La commissione di sicurezza pubblica monitora l'area a stretto contatto con gli operai locali per garantire la sicurezza degli occupanti.