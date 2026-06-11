AUTODOC MARKETPLACE: un marketplace automobilistico per un'offerta precisa e compatibile

AUTODOC MARKETPLACE è una piattaforma curata che consente a venditori professionisti accuratamente selezionati di inserire i loro prodotti direttamente sul sito web e sull'app di AUTODOC, accanto all'inventario di AUTODOC. La piattaforma è costruita esclusivamente intorno all'aftermarket automobilistico e utilizza la tecnologia Mirakl, leader mondiale nella tecnologia del marketplace. L'offerta conta 7,8 milioni di articoli e le inserzioni dei prodotti sono codificate in base ai dati di compatibilità di un veicolo specifico.

Il marketplace AUTODOC MARKETPLACE , gestito da Autodoc SE, il principale rivenditore online di ricambi e accessori per veicoli in Europa, è stato lanciato inizialmente in Francia nel gennaio 2025.

Offre una piattaforma curata per consentire a venditori professionisti accuratamente selezionati di inserire i loro prodotti direttamente sul sito web e sull'app di Autodoc, accanto all'inventario di Autodoc. Attualmente l'offerta conta 7,8 milioni di articoli. In confronto ai marketplace orizzontali come Amazon o eBay, AUTODOC MARKETPLACE è costruito esclusivamente intorno all'aftermarket automobilistico.

Le inserzioni dei prodotti sono codificate in base ai dati di compatibilità di un veicolo specifico, consentendo a un cliente che cerca un ricambio per Ford Focus 1.5 TDCi del 2017 di vedere solo gli articoli la cui compatibilità è confermata con l'allestimento esatto





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