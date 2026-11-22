Il manoscritto originale di 420 pagine del film di Sergio Leone va all'asta il 26 novembre. Stima: 20.000-30.000 euro. Dettagli esclusivi sul capolavoro del genere western.

Il manoscritto originale del film C'era una Volta il West, capolavoro del regista Sergio Leone, sarà il lotto principale di un'asta di memorabilia cinematografiche e musicali. L'evento si terrà a Neuilly-sur-Seine, in Francia, poco fuori Parigi, giovedì 26 novembre. Questo documento storico, che racconta la genesi di uno dei western più importanti della cinema mondiale, sarà offerto al miglior offerente dopo essere rimasto custodito per decenni.

Il manoscritto di 420 pagine e la stima d'asta

Il prezioso manoscritto, scritto in italiano, è stimato tra 20.000 e 30.000 euro. Si tratta di una copia dattiloscritta dell'epoca che comprende 420 pagine e contiene numerose sequenze successivamente tagliate nel version finale proiettata nelle sale cinematografiche. La completezza del testo ne aumenta notevolmente il valore storico e collezionistico, offrendo uno sguardo privilegiato sul processo creativo originale del film del 1968.

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Il documento è rilegato con spirale, una struttura di conservazione che è stata recentemente sostituita dal proprietario attuale per garantire la sopravvivena fisica del manoscritto nel lungo termine. Accanto al manoscritto verrà offerta anche una fotografia di Alan Simon e Sergio Donati, scattata durante il loro incontro a Mentana, vicino a Roma, nella primavera del 2006. Questa immagine accompagna la vendita come testimonianza dell'ultima fase di custodia privata del documento prima della sua messa all'asta.

La provenienza storica e la dedica manoscritta

La provenienza del documento è particolarmente interessante e documentata. Lo sceneggiatore Sergio Donati ha custodito il copione fino al 2006, anno in cui lo ha ceduto ad Alan Simon, un grande ammiratore del lavoro di Sergio Leone. La prima pagina del manoscritto conserva ancora una dedica scritta a mano con un pennarello blu, recitante "Al mio amico Alan", accompagnata dalla firma di Sergio Donati. Questa traccia personale collega direttamente l'autore al suo ultimo proprietario privato prima dell'asta.

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La storia di questo manoscritto è strettamente intrecciata con la realizzazione del film stesso. Sergio Leone aveva affidato a Bernardo Bertolucci e Dario Argento, entrambi agli inizi della loro carriera, il compito di sviluppare la storia per il suo nuovo western. Il lavoro svolto da Bertolucci e Argento ha prodotto un trattamento narrativo che Sergio Donati ha successivamente trasformato in una sceneggiatura completa insieme allo stesso Leone. I titoli di testa del film attribuiscono la storia a Leone, Bertolucci e Argento, mentre la sceneggiatura è accreditata a Donati e Roberto Leone.

Dettagli tecnici, colonna sonora e impatto culturale

La natura distintiva del lavoro è riflessa anche nei ricordi di Sergio Donati, che ha dichiarato come Leone gli avesse chiesto di scrivere una sceneggiatura concepita quasi come un romanzo. Il testo risultante è eccezionalmente dettagliato, ricco di descrizioni, indicazioni visive e riferimenti agli stati emotivi dei personaggi. La struttura narrativa era così pienamente sviluppata da permettere a Ennio Morricone di lavorare alla musica prima ancora dell'inizio delle riprese. Le 420 pagine sono organizzate in sequenze e riprese numerate, dimostrando un livello di precisione insolito per l'epoca.

Il finale del manoscritto conserva un dettaglio significativo: l'ultima pagina conduce direttamente all'immagine conclusiva del film, che visualizza il titolo C'era una Volta il West invece della tradizionale dicitura "Fine". Il film, uscito nel 1968 con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson e Jason Robards, è considerato uno dei lavori definitori del cinema western moderno. Nel 2009, l'opera è stata selezionata dalla US Library of Congress per la conservazione nel National Film Registry, un onore riservato a opere di particolare importanza culturale, storica ed estetica.