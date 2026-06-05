Autonomia e stabilità energetica: il ruolo del nucleare e delle rinnovabili

Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, spiega come la transizione energetica richiede importanti investimenti infrastrutturali e come il nucleare e le rinnovabili debbano essere considerati come elementi fondamentali del mix energetico. Inoltre, Corgnati sottolinea come la tecnologia sia veloce e come la manutenzione predittiva sia possibile grazie all’intelligenza artificiale.

ROMA – Dobbiamo metterci in testa una cosa. Entrare in casa e accendere la luce non è scontato. Per questo dobbiamo ragionare su come renderci autonomi e stabili: si tratta di un bene imprescindibile per la vita di tutti noi.

Da questa condizione deriverà poi anche un prezzo più basso, che sarà uno degli effetti della scelta, non la causa. Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, è professore di Fisica Tecnica Ambientale e dottore di ricerca in Energetica. Con le tecnologie attuali, vista la mancanza di materie prime, per rendersi autonomi, il nucleare è uno degli elementi necessari del mix. Attenzione, però, le rinnovabili devono avere un ruolo centrale.

Sono l’ossatura. Ma accanto a fonti come l’eolico o il solare, è necessaria una copertura per garantire continuità. Questa è la funzione del nucleare. Come le obbligazioni in un portafoglio di investimenti...

Accanto alla quota in azioni, che dà rendimenti ma è più rischiosa, non deve mancare quella obbligazionaria che dà sicurezza. I tempi tecnologici sono veloci. L’innovazione corre rispetto all’evoluzione normativa. E la transizione energetica ha bisogno di importanti investimenti infrastrutturali.

Per questo il quadro delle regole va definito. Così si riuscirà a partire con il nuovo piano energetico e a poter sfruttare il nuovo mix. L’arco temporale è tra i cinque e i dieci anni. Da piemontese dico che a 150 chilometri da me ci sono le centrali nucleari francesi.

Non è lontano e il sistema francese funziona bene e dà lavoro a tanti laureati del Poli di Torino. Poi dagli anni ‘80 molto è cambiato... Non è solo una questione di tecnologia, quella dei mini-reattori. Nella sensoristica si sono fatti passi avanti importanti e siamo nell’era della IA: la manutenzione è predittiva e i problemi si anticipano.

Lo vedo anche in aula: i giovani hanno una visione più laica, lasciano da parte l’aspetto emotivo e si concentrano su quello razionale





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