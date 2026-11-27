L'autopsia sull'ex capo della polizia Giovanni De Gennaro è confermata per oggi a Firenze. La procura indaga sulla dinamica del suicidio e sulla lettera遗言.

L'esame autoptico completo sul corpo di Giovanni De Gennaro, l'ex capo della polizia, sarà condotto questa mattina presso l'Istituto di Medicina Legale dell' Ospedale Careggi di Firenze. La decisione è stata confermata nel pomeriggio precedente dalla procuratrice di Grosseto Maria Navarro, che ha formalmente aperto un fascicolo inquirente per il reato di istigazione al suicidio.

Equipe Medica e Perito di Parte

L'esecuzione dell'autopsia sarà affidata alla dottoressa Beatrice De Fraia, nota per aver condotto lo scorso settembre gli esami autoptici su Lorena Isceri, e alla dottoressa Andrea Paterna. Per garantire la massima trasparenza e tutelare gli interessi della famiglia, l'ex capo della polizia ha nominato un perito di parte, il dottor Marco Di Paolo, che avrà la facoltà di seguire ogni fase dell'indagine scientifica e verificare l'integrità delle procedure.

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Dinamica del Decesso e Arma del Delitto

Il quesito centrale dell'inchiesta riguarda la precisa ora del decesso e la dinamica esatta degli eventi che hanno portato alla tragedia. L'ex capo della polizia si è tolto la vita con un colpo alla testa utilizzando una pistola calibro 380 di marca Ruger. Il suo corpo è stato ritrovato sabato scorso su una poltrona, all'interno di una dependance della sua tenuta situata a Fonteblanda, a pochi chilometri da Talamone, dal custode di fiducia.

Le Lettere e la Privacy Familiare

Accanto al corpo è stata rinvenuta l'arma usata per il suicidio e una lettera scritta a mano, destinata ai familiari. Il figlio dell'ex alto funzionario, Francesco De Gennaro, ha lanciato un appello affinché la parte della missiva indirizzata alla collettività, precedentemente anticipata dal Corriere della Sera, venga resa pubblica nella sua interezza. Tuttavia, egli ha invocado il rispetto della privacy per i frammenti di scrittura indirizzati esclusivamente ai familiari e a chi è legato direttamente o indirettamente alla famiglia.

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Analisi Balistica e Video Sorveglianza

Gli accertamenti tecnici delegati alla Scientifica e al RIS includono l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e dell'hard disk trovato nella tenuta. Quest'ultimo era già oggetto di interesse da parte del ROS dei carabinieri su delega della Procura di Caltanissetta, che aveva indagato De Gennaro nell'inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via d'Amelio. Dalle prime visioni delle riprese sembrerebbe essere esclusa la tesi del colpo di prova, inizialmente avanzata da De Gennaro, vista la presenza in giardino di un bossolo compatibile con la Ruger 380.

Consegna Documenti e Funerali di Stato

Le lettere saranno quasi certamente dissequestrate solo dopo la celebrazione dei funerali, fissati per lunedì alle ore 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. La Procura di Grosseto ha chiarito che il materiale verrà consegnato ai destinatari esclusivamente al termine degli accertamenti tecnici, necessari per verificare le impronte latenti ed escludere che le missive siano state toccate da altre persone. Al termine dell'autopsia, il corpo sarà affidato ai familiari per la camera ardente alla Scuola di polizia, a cui parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.