Disposta l'autopsia esterna per Anna Boffa, 36 anni deceduta a Salerno. Il direttore del Ruggi d'Aragona avvia verifica interna dopo le cure per gravidanza extrauterina.

È stato ufficialmente disposto l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Anna Boffa, l'insegnante di 36 anni originaria di Postiglione che ha perso la vita il 13 novembre scorso presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. La paziente era rimasta ricoverata in struttura per sette giorni prima del decesso, in seguito a complicanze insorte durante la cura di una gravidanza extrauterina.

Autopsia affidata a esperto esterno per garantire imparzialità

L'esame autoptico, fondamentale per chiarire le esatte ragioni del decesso della donna, sarà svolto all'interno della struttura ospedaliera salernitana ma sarà eseguito da un medico legale esterno. Questo esperto non appartiene al personale dipendente dell'azienda ospedaliera, una scelta volta a garantire la massima indipendenza e imparzialità delle indagini. La conferma della procedura è arrivata direttamente dal direttore generale dell'ospedale Ruggi d'Aragona, Nicola Cantone.

Also read Cronaca nera: tre omicidi tra Frosinone, Salerno e Eboli coinvolti anziani e familiari

Verifica interna del direttore Cantone sulla dinamica ospedaliera

Parallelamente alla disposizione dell'autopsia, il direttore generale Nicola Cantone ha avviato un'indagine interna approfondita per ricostruire la cronologia dettagliata degli eventi e la gestione clinica della paziente. L'accertamento rientra nell'inchiesta giudiziaria aperta dalla procura di Salerno su segnalazione dei familiari della vittima. Il legale che assiste la famiglia di Anna Boffa ha richiesto espressamente la presenza di uno specialista in ginecologia esterno alla regione per partecipare all'esame autoptico, assicurando così una prospettiva multidisciplinare esterna.

Il percorso clinico tra Potenza, Lagonegro e Salerno

Gli inquirenti stanno ricostruendo l'intero iter sanitario seguito dalla 36enne, che era stata inizialmente visitata presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Successivamente, la paziente è stata ricoverata per cinque giorni nella struttura di Lagonegro, dove le era stata somministrata una terapia farmacologica basata su metotrexate. Tale trattamento era stato indicato per interrompere la gestazione extrauterina e prevenire rischi maggiori come emorragie.

Advertisement

La versione del marito Giovanni Paolino sulle cure mancanti

Giovanni Paolino, marito della defunta, ha raccontato all'emittente Canale 9 come il quadro clinico sia precipitato dopo l'inizio della terapia. La donna ha sviluppato uno sfogo cutaneo visibile inizialmente sul viso e poi esteso a collo e cuoio capelluto. Secondo il racconto del coniuge, la reazione allergica non è stata ricondotta al medicinale e le condizioni sono peggiorate, con difficoltà di alimentazione e parola. Il medico curante avrebbe ipotizzato un legame con il farmaco solo dopo un intervento domiciliare il 5 novembre.

Richiesta di verità e possibili cause del decesso

Oltre al sequestro delle cartelle cliniche delle strutture coinvolte in Basilicata e Campania, la procura attende i risultati dell'autopsia per individuare le cause dirette della morte. Giovanni Paolino ha dichiarato di voler comprendere se il protocollo sanitario applicato alla moglie sia stato corretto e rispettato, sottolineando la necessità che i medici chiedano scusa e forniscano maggiori informazioni sui rischi dei farmaci ai pazienti.