Nuova autopsia sul prefetto ex capo della polizia: verifica dell'ora del decesso, analisi balistica e studio delle lettere lasciate alla tenuta di Fonteblanda.

L'indagine sulla morte dell'ex capo della polizia, il prefetto Giovanni De Gennaro, entra in una fase decisiva con lo svolgimento di un'analisi autoptica completa prevista per questa mattina. Il corpo del funzionario, ritrovato suicida lo scorso 21 novembre nella sua residenza a Fonteblanda, in Toscana, sarà sottoposto a esami approfonditi presso l'istituto di Medicina legale dell'ospedale Careggi di Firenze. L'obiettivo principale di queste indagini è stabilire con certezza scientifica l'ora esatta del decesso, un dettaglio cruciale per confermare la dinamica degli eventi che hanno portato alla tragica conclusione della vita del prefetto.

Dettagli tecnici dell'esame e ruolo dei periti

La procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, ha incaricato ufficialmente i medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna di condurre le verifiche. La dottoressa De Fraia, nota per aver diretto l'autopsia sulla vittima Lorena Isceri lo scorso settembre, lavorerà in stretto coordinamento con la dottoressa Paterna. Questo team tecnico è stato scelto per garantire la massima imparzialità e precisione nella raccolta delle prove materiali e biologiche necessarie a chiudere il fascicolo aperto per il reato di istigazione al suicidio.

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Analisi delle lettere e dell'hard disk

Oltre all'esame fisiologico, la scienza forense si concentrerà su reperti materiali chiave trovati accanto al corpo del prefetto. Gli esperti della Scientifica e del Ris eseguiranno test biologici sulle lettere manoscritte lasciate dall'ex capo della polizia, al fine di recuperare eventuali impronte latenti e confermare che nessuno, oltre all'autore, abbia toccato i documenti. Le lettere, ormai pubblicamente note per il contenuto che chiarisce le intenzioni di De Gennaro, sono ritenute autografe, ma l'analisi forense eliminerà ogni ombra di dubbio sulla loro integrità.

Investigazione sull'hard disk e memoria digitale

Un'attenzione particolare è rivolta all'hard disk rinvenuto nella tenuta, un dispositivo che conteneva circa quarant'anni di registrazioni della vita professionale e pubblica del prefetto. Come dichiarato nelle sue lettere, De Gennaro aveva digitalizzato decenni di faldoni cartacei per facilitare i traslochi, trasferendo i dati su supporti più recenti con l'assistenza del figlio. L'ex funzionario ha esplicitamente richiesto che il materiale venisse analizzato con serenità, smentendo la presenza di segreti o misteri politici, e chiedendo che si evitino speculazioni o teorie complottiste intorno al contenuto del disco.

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Dinamica del suicidio e verifica balistica

L'analisi balistica rappresenta un altro pilastro fondamentale per ricostruire la scena del crimine. Il prefetto si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco alla testa, utilizzando una pistola Ruger calibro 380, rinvenuta al suo fianco su una poltrona nella dependance della tenuta. I primi sopralluoghi, effettuati il sabato successivo al ritrovamento del corpo dal custode fidato, avevano sollevato interrogativi su un eventuale sparo di prova. Tuttavia, l'analisi delle immagini di sorveglianza e la presenza di un bossolo compatibile in giardino hanno già escluso questa ipotesi, portando gli investigatori verso una conclusione più lineare.

Prossimi steps e sepoltura

I documenti sequestrati, inclusa la memoria digitale, saranno probabilmente restituiti o resi accessibili solo dopo la cerimonia funebre, programmata per lunedì alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Al termine dei lavori periti, il corpo del prefetto verrà affidato alla famiglia, che avrà modo di rendergli l'ultimo saluto durante la camera ardente organizzata alla Scuola di polizia. A questa cerimonia di commiato parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riconoscendo ufficialmente il peso istituzionale e personale di questa perdita per la comunità nazionale.