L'autopsia conferma che la neonata trovata morta nella casa dell'Alto Sebino era nata viva. Indagati per omicidio colposo i familiari di 17 anni.

Un'indagine penale è stata aperta nelle vicinanze di Bergamo, specificamente nella zona dell' Alto Sebino, dopo la scoperta del corpo di una neonata trovata senza vita all'interno di un'abitazione. La giovane madre, una diciassettenne, avrebbe partorito nella notte tra venerdì e sabato, lasciando il bambino senza segni di vita immediati o visibili ai familiari presenti. La famiglia ha dichiarato di non essere stata informata della gravidanza, creando un contesto di totale impreparazione e shock.

Esito Autopsia e Ruolo del Medico Legale

L'esame autoptico condotto dal medico legale Luca Tajana presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII ha fornito una conferma cruciale per le indagini. I risultati rivelano che la neonata era effettivamente nata viva al momento del parto, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a un primo esame superficiale. Questo dettaglio trasforma la natura dell'indagine, poiché non si tratta più di un semplice decesso durante il parto, ma di un evento in cui la bambina avrebbe respirato o avuto vitalità per un arco di tempo determinato.

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Tuttavia, la precisione temporale rimane un punto centrale di indagine. Gli esperti non sono riusciti a stabilire con esattezza per quanto tempo la piccola sia rimasta in vita dopo la nascita. L'autopsia ha inoltre confermato l'assenza di segni fisici di violenza sul corpo della neonata, escludendo immediatamente ipotesi di aggressioni intenzionali o maltrattamenti evidenti. La causa del decesso rimane da chiarire definitivamente attraverso ulteriori e più approfonditi accertamenti medico-legali che verranno intrapresi nelle prossime fasi dell'istruttoria.

Testimonianze della Madre e Dinamiche Familiari

La diciassettenne, madre della vittima, ha fornito una versione dei fatti basata sulla sua totale inconsapevolezza della gravidanza. Durante le prime audizioni, ha sostenuto di non essersi mai resa conto di aspettare un figlio, un'affermazione che solleva interrogativi sulla sua condizione fisica e psicologica nei mesi precedenti l'evento. La giovane non aveva riscontrato sintomi evidenti o aveva ignorato i cambiamenti corporei, portando alla scoperta dell'evento solo al momento del parto notturno.

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Anche i familiari della giovane madre hanno dichiarato di non essere stati informati della situazione. I genitori, unitamente al fratello maggiorenne, hanno dichiarato di non aver avuto alcuna conoscenza della gravidanza della ragazza fino al momento tragico in cui hanno trovato la neonata senza vita. Questa dichiarazione di ignoranza generale è centrale per comprendere le dinamiche che hanno portato al mancato intervento immediato o alla richiesta di assistenza medica durante le ore successive alla nascita.

Indagini per Omicidio Colposo e Responsabilità Legali

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone per l'ipotesi di omicidio colposo. Tra gli indagati figurano la madre della neonata, i suoi genitori e il fratello maggiorenne. L'accusa di omicidio colposo implica che la morte sia stata causata da negligenza, imprudenza o imperizia, piuttosto che da un'intenzione diretta di nuocere. La legge valuta se i familiari abbiano avuto il dovere di agire o di cercare aiuto in modo più tempestivo una volta venuti a conoscenza dell'evento.

Le figure degli adulti nella famiglia, in particolare i genitori e il fratello maggiore, sono sotto scrutiny per il loro ruolo di tutela e assistenza verso la giovane madre. L'indagine mira a stabilire se ci siano state omissioni di soccorso o mancate segnalazioni alle autorità sanitarie o di polizia. La responsabilità legale si estende quindi non solo alla giovane partoriente, ma anche a coloro che avrebbero dovuto garantire la sicurezza della neonata e della madre in un momento di estrema vulnerabilità.

Impatto sulla Comunità e Prossimi Sviluppi

Questo caso ha avuto un forte impatto emotivo sulla comunità locale dell'Alto Sebino, mettendo in luce le difficoltà nascoste che possono riguardare le adolescenti e le dinamiche familiari complesse. La trasparenza delle indagini è fondamentale per garantire giustizia alla neonata, che ha avuto vita, e per supportare la giovane madre che dovrà affrontare le conseguenze legali e psicologiche di un evento così traumatico.

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Le indagini continueranno con l'analisi di tutti i reperti medici e le testimonianze raccolte. I prossimi passi includeranno ulteriori perizie mediche per confermare la causa esatta del decesso della neonata. L'autorità giudiziaria monitorerà attentamente l'evoluzione della situazione, assicurandosi che ogni aspetto legale e scientifico venga esaminato con la massima rigore per arrivare a una conclusione definitiva sulle responsabilità.