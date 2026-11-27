L'esame medico legale per l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro conferma il suicidio. I dettagli sull'autopsia a Firenze e sui funerali di lunedì a Roma.

L'indagine sulle ultime ore di vita dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro entra in una fase cruciale con l'esecuzione dell'autopsia prevista per oggi, 27 novembre, presso l' Ospedale Careggi di Firenze. La dinamica del decesso è già stata ampiamente指向ata come un suicidio, ma l'obiettivo primario dell'operazione medico-legale è stabilire con assoluta precisione l'orario esatto della morte. Questo dato temporale risulterà fondamentale per ricostruire la cronologia degli ultimi movimenti dell'ex prefetto e verificare la coerenza tra gli eventi accertati e la stesura delle quattro lettere lasciate poco prima del tragico evento.

Dettagli Medicali e Analisi Tossicologiche

Oltre alla determinazione del tempo di decesso, l'autopsia includerà un esame tossicologico completo per verificare la presenza di eventuali sostanze o farmaci nel sangue. L'obiettivo è escludere che eventuali alterazioni della lucidità o condizioni fisiche possano aver condizionato le azioni di De Gennaro, confermando quindi la piena consapevolezza delle sue scelte finali. L'avvocato Enrico De Martino, legale della famiglia, ha dichiarato che la procura ha dato un incarico molto completo, assicurando un accertamento integrale su tutti gli aspetti del caso.

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Indagini Forensi sulla Villa di Firenze

Parallelamente agli esami medici, proseguono le verifiche forensi nel luogo dove è stato trovato il corpo, una villa a Firenze dove l'ex superpoliziotto si è tolto la vita. Sono state ordinate diverse perizie tecniche: una calligrafica per analizzare le firme e il contenuto delle lettere, e una digitale per creare una copia forense dell'hard disk trovato accanto ai fogli. Anche l'arma da fuoco utilizzata verrà esaminata attentamente. Nel frattempo, gli investigatori stanno ancora ascoltando le dichiarazioni del custode della struttura e degli uomini della scorta, ultimi testimoni ad aver visto vivo Gianni De Gennaro.

Posizione della Famiglia e Testamento Morale

La famiglia di Gianni De Gennaro ha posto grande enfasi sulla trasparenza riguardante il suo testamento morale, un documento di otto pagine in cui l'ex capo della polizia si definisce un condannato a morte. I familiari hanno chiesto pubblicamente che il contenuto integrale della lettera venga reso noto al pubblico, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle procure. Nel testo, De Gennaro ha espresso rammarico per eventuali errori commessi al servizio dello Stato, chiedendo perdono a chi involontariamente ha coinvolto, pur affermando di non aver mai tradito la fiducia ricevuta.

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Cronologia delle Lettere e Contesto Giuridico

È emerso che il 26 novembre scorso sono stati pubblicati solo alcuni stralci della lettera, mentre oggi la versione integrale è disponibile. La missiva si configura come una difesa senza se e senza ma, in cui De Gennaro afferma di aver sempre lavorato con onestà. La pubblicazione completa del documento permette di comprendere meglio il contesto psicologico e legale che ha preceduto il gesto estremo, offrendo agli inquirenti ulteriori elementi per chiudere le indagini preliminari e rispondere ai dubbi sollevati dalla comunità politica e giornalistica.

Esequie e Partecipazioni Istituzionali

Lunedì si terranno le esequie a Roma, che non saranno officiali come esequie di Stato, ma prevedono una significativa partecipazione istituzionale. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà presente per rendere omaggio all'ex funzionario. Saranno presenti anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e diverse figure di spicco del passato di De Gennaro, mentre non è ancora certo se parteciperà la premier Giorgia Meloni. Dopo l'autopsia, il corpo verrà restituito alla famiglia per l'ultimo saluto prima del funerale.