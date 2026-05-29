Autostrada A22 del Brennero chiusa sabato 30 maggio

La chiusura stradale è prevista per tutta la giornata di sabato 30 maggio, con restrizioni anche in territorio austriaco e italiano.

L'autostrada del Brennero sarà chiusa sabato 30 maggio in seguito a una manifestazione ambientalista sul versante tirolese. La protesta, indetta dal sindaco di Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, è contro l'insostenibilità del traffico merci in quello che è ormai il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante.

La chiusura stradale avrà inizio alle ore 10:30 per tutti i veicoli e alle ore 07:00 per i mezzi pesanti. Sono previste pesanti restrizioni in territorio austriaco e italiano, con lo stop per i mezzi pesanti che scatterà in anticipo già dalle ore 09:00. Il direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero, Carlo Costa, ha parlato apertamente del rischio di una catastrofe totale per la viabilità.

Le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e le associazioni di soccorso sono già state mobilitate. Lo stato di allerta in Alto Adige è stato elevato al livello 'Alfa' per garantire interventi rapidi e coordinati. La centrale operativa della Protezione civile è stata attivata in Provincia di Bolzano. La manifestazione ha sollevato forti polemiche, con il governatore altoatesino che ha bocciato il metodo del blocco stradale.

Il sindaco Mühlsteiger ha dichiarato che la protesta è contro l'insostenibilità del traffico merci e non contro i trasportatori. Il blocco stradale è previsto per tutto il ponte del 2 giugno





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autostrada A22 Brennero Manifestazione Traffico Merci Insostenibilità Alto Adige Chiusura Stradale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Brennero si conferma l'hotspot delle Alpi per il traffico pesanteIl valico italo-austriaco registra quasi tre volte più tir rispetto all'intera Svizzera, secondo un'associazione che si occupa di traffico sostenibile.

Read more »

Autostrada Brennero A22, chiusura il 30 maggio: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Autostrada Brennero A22, chiusura prevista per il 30 maggio: cosa sapere

Read more »

Per Autostrada del Brennero investimenti record nel 2025 a 145,6 milioniL'ebit sale del 7% a 97,5 milioni, l'ebitda a 169,9 milioni (+3,2%) e l'utile sfiora i 90 milioni. Tasso di incidentalità globale scende a 14,54 punti

Read more »

Brennero preso d'assalto prima della chiusura, lunghe code in AustriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Autostrada Brennero A22, lunghe code e traffico in tilt in Austria prima della chiusura

Read more »