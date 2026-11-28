Un uomo di 72 anni ha imboccato l'autostrada in direzione sbagliata a Sirmione. La Polizia Stradale ha bloccato il veicolo e il soggetto è stato avviato al Policlinico di Borgo Roma.

La Polizia Stradale ha gestito un'emergenza viaria di rilievo sulla rete autostradale italiana, connessa a un grave incidente verificatosi nella mattinata. L'intervento operativo ha coinvolto una pattuglia della Sottosezione di Verona Sud, intervenuta su segnalazione del Centro operativo di Padova che aveva individuato un veicolo in marcia contromano. L'episodio ha richiesto un'azione coordinata per garantire la sicurezza della carreggiata e isolare il mezzo pericolante.

Dettagli Operativi e Azioni della Polizia

Le dinamiche dell'accaduto sono emerse con precisione intorno alle ore 3:15, momento in cui il Centro operativo della Polizia Stradale di Padova ha captato la presenza dell'automobile che procedeva contro flusso. Immediatamente dopo la segnalazione, la pattuglia della Sottosezione di Verona Sud è intervenuta sul posto con grande tempestività. Le forze dell'ordine hanno attivato un dispositivo di sicurezza denominato 'safety car', una procedura tecnica standardizzata utilizzata per rallentare il traffico veicolare in modo controllato. Questa manovra ha consentito di creare una zona cuscinetto protetta, fondamentale per permettere il recupero del veicolo in totale sicurezza.

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La gestione della scena ha richiesto la collaborazione anche del personale autostradale presente in zona. L'obiettivo prioritario era isolare l'area di competenza per evitare collisioni tra il mezzo contromano e gli altri utenti della strada. L'azione congiunta ha avuto successo, permettendo di fermare il veicolo senza causare danni collaterali a terzi o ulteriori incidenti sulla carreggiata. L'intervento dimostra l'efficienza dei protocolli di emergenza adottati dalla Polizia Stradale in contesti di alto rischio.

Identificazione del Conducente e Cause

La ricostruzione dei fatti ha portato all'identificazione del conducente, un uomo di 72 anni. Secondo le indagini preliminari condotte dalle forze dell'ordine, il anziano avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa al casello di Sirmione. Successivamente a questa manovra errata, l'uomo ha imboccato nuovamente l'autostrada, ma nella direzione opposta a quella consentita dal senso di marcia. La descrizione dei testimoni e le analisi delle telecamere di sorveglianza indicano che il soggetto non si sarebbe accorto di aver preso la strada sbagliata, proseguendo la sua percorrenza in stato di disorientamento.

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Al momento del fermo, il 72enne è apparso in evidente stato confusionale agli occhi degli agenti e del personale sanitario. Questa condizione fisica e mentale ha reso necessaria l'immediata assistenza medica. I sanitari intervenuti hanno valutato lo stato di salute dell'uomo, riscontrando un alteramento delle facoltà cognitive o fisiche che giustificava il suo comportamento anomalo alla guida. La confusione mentale è risultata essere l'elemento centrale che ha portato alla violazione delle norme di circolazione, trasformando un errore di navigazione in un pericolo pubblico.

Conseguenze e Proseguimenti Procedurali

Una volta assicurata la sicurezza della scena e del conducente, l'uomo è stato affidato direttamente ai sanitari per ulteriori accertamenti clinici. È stato successivamente accompagnato al Policlinico di Borgo Roma, l'ospedale di riferimento per la zona, dove ha ricevuto le cure mediche appropriate. L'intervento sanitario mira a verificare le condizioni di salute del soggetto e a escludere o confermare patologie che potrebbero aver influito sulla sua capacità di guida e sulla sua percezione della realtà. Il ricovero è considerato una misura precauzionale necessaria data l'età e le condizioni apparenti.

Al termine dell'intervento operativo e delle verifiche preliminari, sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. Il 72enne è stato sanzionato per tutte le violazioni commesse, inclusa la circolazione in contromano e l'inversione di marcia vietata. Inoltre, il veicolo coinvolto è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi. Questa misura cautelare colpisce il mezzo di trasporto, impedendone la circolazione fino alla regolarizzazione della situazione o al termine del periodo stabilito. Le procedure legali continuano per definire le responsabilità civili e amministrative connesse all'incidente.