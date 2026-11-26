Autostrade dello Stato sperimenta un robot quadrupede con intelligenza artificiale nel Traforo del Frejus per monitorare rischi e sicurezza nei cantieri, annunciando a Verona.

Autostrade dello Stato ha presentato un innovativo robot quadrupede equipaggiato con intelligenza artificiale, destinato a migliorare la sicurezza nei cantieri stradali e nelle infrastrutture. Questa nuova tecnologia, dotata di telecamere termiche, sensori avanzati e microfoni, è stata mostrata in anteprima durante l'Assemblea nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, svoltasi presso Veronafiere. Il dispositivo rappresenta un passo avanti significativo nella prevenzione dei rischi sul lavoro, permettendo un monitoraggio continuo e autonomo delle aree operative.

Come funziona il monitoraggio intelligente nel Traforo del Frejus

Il primo banco di prova per questo sistema robotico sarà la rete infrastrutturale gestita da Autostrade dello Stato, con un'attenzione particolare al Traforo del Frejus. Il quadrupede tecnologico integra una suite completa di sensori, videocamere panoramiche e termiche, microfoni ambientali e rilevatori acustici. Grazie a queste dotazioni, il robot può muoversi autonomamente anche durante la notte, ricostruire mappe tridimensionali degli ambienti e identificare accessi non autorizzati. L'intelligenza artificiale consente di riconoscere tempestivamente situazioni di pericolo e di verificare che gli operai utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale, passando da un modello reattivo a uno preventivo.

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Vito Cozzoli chiarisce il ruolo dell'AI nei cantieri stradali

L'amministratore delegato di Autostrade dello Stato, Vito Cozzoli, ha sottolineato che l'obiettivo principale è passare da un sistema che interviene solo quando si manifesta un problema a un modello basato sulla prevenzione. Cozzoli ha spiegato che l'intelligenza artificiale non sostituisce la figura umana, che resta centrale nelle operazioni, ma diventa il miglior alleato per la sicurezza. La tecnologia permette di monitorare l'avanzamento dei lavori, segnalare interferenze tra diverse attività del cantiere e analizzare i dati raccolti per prevenire incidenti prima che avvengano.

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Integrazione con droni e digital twin per la gestione emergenze

Il robot quadrupede non è l'unica innovazione introdotta da Autostrade dello Stato, poiché il programma di sperimentazione include anche droni, telecamere intelligenti installate nelle gallerie e il digital twin, ovvero le repliche digitali delle infrastrutture. Queste tecnologie sono state selezionate per migliorare la gestione delle emergenze, affrontando scenari che vanno dagli incidenti stradali agli incendi. La sfida principale consiste nell'utilizzare la robotica e l'intelligenza artificiale non solo per monitorare ciò che accade, ma per riconoscere tempestivamente i segnali premonitori di possibili pericoli.

Impatto sulla sicurezza e future applicazioni tecnologiche

L'implementazione di questi sistemi avanzati mira a creare un ambiente di lavoro più sicuro per gli operatori coinvolti nei cantieri stradali e nelle gallerie. La capacità del robot di pattugliare aree anche nel cuore della notte, senza bisogno di guinzagli o abbaia, offre una copertura costante che l'essere umano non potrebbe garantire da solo. Autostrade dello Stato continua a investire in queste tecnologie per garantire la massima efficienza e sicurezza nella gestione delle infrastrutture critiche italiane.