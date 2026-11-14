Autostrade Italiane senza Caselli: Ecco Come Funziona il Sistema Free Flow

Analisi del sistema di pedaggio Free Flow in Italia: dettagli tecnici, concessionari coinvolti e impatto sulla rete autostradale per gli automobilisti.

La rete autostradale italiana sta vivendo una trasformazione tecnica significativa con l'adozione diffusa del sistema di pagamento Free Flow. Questo modello elimina le barriere fisiche tradizionali e i relativi colli di bottiglia, sostituendole con una rilevazione elettronica delle targhe e un addebito successivo. Sebbene l'aspirazione a un'autostrada completamente libera da caselli rimanga un'utopia su larga scala, questa tecnologia offre già fluidità operativa in specifiche tratte, prevalentemente localizzate nel centro e nel nord del paese.

Dettagli Tecnici del Pedaggio Elettronico

Il principio fondamentale del Free Flow consiste nell'utilizzo di portali tecnologici dislocati lungo il percorso stradale. Telecamere ad alta risoluzione e sensori rilevano automaticamente le targhe dei veicoli al passaggio, tracciando l'itinerario completo senza richiedere l'arresto dell'automobile. Il calcolo della tariffa avviene moltiplicando i chilometri percorsi per la tariffa unitaria, che viene incrementata dal sovrapprezzo legale e dall'IVA vigente. A differenza del vecchio metodo assi-sagoma, in alcune aree la classe del veicolo viene determinata su base volumetrica per una maggiore precisione.

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Gestione Concessionaria e Proprietà Strutturale

La gestione di questa infrastruttura complessa è affidata a specifiche società concessionarie operate da enti privati o partecipati dallo Stato. Autostrade per l'Italia (Aspi) rappresenta l'attore principale, amministrando il 48 per cento della rete a pedaggio, pari a 2.855 chilometri. La società è controllata per l'88,06 per cento da Holding Reti Autostradali, ente che vede la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti al 51 per cento, mentre Blackstone Infrastructure e Macquarie Asset Management detengono ciascuno il 24,5 per cento delle azioni residue. Questa struttura proprietaria definisce gli indirizzi strategici per l'innovazione tecnologica.

Diffusione Geografica e Cronologia Implementativa

Le prime applicazioni di questo sistema risalgono al 1997 con la Highway 407 Etr di Toronto, per approdare in Italia nel 2015 con la Pedemontana Lombarda. Oggi il servizio è operativo su tratte chiave come l'A36, l'A59 e l'A60 sotto la gestione di Autostrada Pedemontana Lombarda, e sull'A33 nella tratta Asti-Cuneo. L'espansione è continuata il 1 marzo 2026 con l'attivazione del raccordo Ospitaletto-Montichiari, la Corda Molle, affidato a Autovia Padana, e successivamente il 4 maggio sulla tratta Cherasco-Roddi sempre nell'area Asti-Cuneo.

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Impatto Finanziario e Progetti Infrastrutturali Futuri

Nonostante la limitata estensione attuale rispetto ai 6.004 chilometri totali della rete a pedaggio, l'impatto è strategico. Il decreto ministeriale 218 del 9 settembre 2025 ha previsto fondi specifici per l'implementazione del modello Multi-lane Free Flow. Sono stati stanziati poco più di 2 milioni di euro per sei installazioni previste nel 2026 e 1,66 milioni per ulteriori sei installazioni nel 2027. Queste risorse coprono opere civili, impianti elettrici e infrastrutture scalabili per future estensioni su larga scala.

Procedure di Adempimento per gli Utenti

Per gli automobilisti, la conformità al sistema è garantita dall'installazione di dispositivi di telepedaggio come Telepass o UnipolMove, che automatizzano interamente il pagamento. In assenza di tali dispositivi, il sistema elabora la fattura basandosi sui dati di rilevamento targhe. L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella Relazione 2026 al Parlamento, conferma che la rete complessiva conta 27 concessioni attive. La presenza di altri operatori, come Sitaf per il Frejus e Anas per le strade non a pedaggio, definisce un panorama regolatorio articolato ma tecnologicamente unificato.