Autovelox nascosto: annullate molte multe per posizione non visibile

Numerose multe annullate per un autovelox nel Milanese posizionato in modo irregolare, non visibile se non dallo specchietto retrovisore. La vicenda coinvolge anche un consigliere regionale e riaccende il dibattito sulla corretta segnalazione dei rilevatori di velocità.

Un autovelox posizionato in modo irregolare nel comune di provincia di Milano ha portato all'annullamento di numerose multe. Secondo quanto riportato dal sito di Striscia la notizia e dal quotidiano La Tribuna di Treviso, il dispositivo sarebbe stato nascosto da un cavalcavia, risultando visibile solo dallo specchietto retrovisore dopo aver superato il tratto di strada.

Questa anomalia ha sollevato un polverone mediatico e legale, coinvolgendo anche un consigliere regionale che è stato multato per aver superato il limite di velocità di soli 5 km/h. La questione ruota attorno all'articolo 142, comma VI, del Codice della Strada, che impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. Nel caso specifico, l'autovelox non rispettava questi requisiti, portando così all'annullamento di molte sanzioni.

Il programma Striscia la notizia, ideato da Antonio Ricci, ha più volte trattato l'argomento, evidenziando le polemiche che hanno circondato il dispositivo. Questa vicenda solleva interrogativi sulla corretta applicazione delle norme stradali e sulla trasparenza delle postazioni di controllo. Mentre le autorità locali dovranno riesaminare la posizione dell'autovelox, gli automobilisti multati potrebbero avere diritto al rimborso.

La situazione resta al centro del dibattito pubblico, con richieste di maggiore chiarezza e rispetto delle regole per garantire la sicurezza stradale senza incorrere in abusi o errori burocratici





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