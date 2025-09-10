Ava: La Visione Digitale degli Influencer del 2050

Uno studio di Casino.org presenti Ava, un avatar digitale che illustra gli effetti del lifestyle digitale sugli influencer.

Un innovativo studio condotto da Casino.org ha dato vita ad Ava, una rappresentazione digitale che anticipa l'aspetto degli influencer nel 2050, i cui volti riflettono gli effetti accumulati di uno stile di vita profondamente influenzato dalla dimensione digitale.

Ava rivela le conseguenze fisiche più comuni legate all'esaurimento digitale, tra cui la postura incurvata, i dolori cervicali derivanti dal cosiddetto 'tech neck', l'affaticamento oculare, la pelle danneggiata e la perdita di capelli.Lo studio sottolinea come la pressione per mantenere standard estetici irraggiungibili, l'uso frequente di prodotti cosmetici, i ritocchi estetici invasivi e le lunghe ore trascorse sotto la luce LED di schermi possono provocare danni fisici visibili e potenzialmente irreversibili. Ava diventa quindi un monito contro gli eccessi del mondo digitale, rappresentando gli effetti di una carriera basata su esposizione costante, sedentarietà e stress continuo.Il progetto si basa su solide ricerche scientifiche, tra cui studi pubblicati su riviste come 'Interdisciplinary Neurosurgery' che evidenziano i rischi associati a posture scorrette e all'utilizzo prolungato dei dispositivi digitali. Secondo Casino.org, Ava non è solo una creazione artistica, ma una proiezione realistica dei cambiamenti fisici che potrebbero colpire gli influencer nel corso del tempo. Questo studio rappresenta un invito alla riflessione: la vita digitale e l'eccessiva esposizione sui social media possono avere effetti duraturi sulla salute. Ava diventa quindi un esempio per promuovere uno stile di vita più equilibrato, anche nel mondo degli influencer.





