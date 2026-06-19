Avanzano le indagini: test su cibi congelati e anticorpi per individuare tracce di ricina nella tragica morte di Antonella e Sara Di Vita

La Procura di Larino amplia l'inchiesta sul caso Di Vita coinvolgendo specialisti tedeschi e sottoponendo a nuovi esami settanta alimenti, indumenti e oggetti domestici. Vengono effettuati test sierologici su Gianni e Alice per rilevare eventuali anticorpi contro la ricina, mentre un nuovo sopralluogo mira a ricostruire la dinamica della contaminazione.

La Procura di Larino ha avviato una nuova fase dell'inchiesta sulla tragica morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta pochi mesi fa a Campobasso.

Dopo i primi risultati negativi, le autorità hanno deciso di ampliare il lavoro investigativo includendo esperti internazionali del Robert Koch‑Institut di Berlino, che hanno sviluppato metodologie avanzate per rilevare tracce di ricina anche in campioni di cibo conservati da tempo. Sono stati sottoposti a esame settanta alimenti sequestrati nei frigoriferi e nei freezer della famiglia Di Vita, con particolare attenzione a piatti congelati, surplus di carne e verdure precotte, per verificare la presenza della tossina.

Gli specialisti tedeschi, dotati di tecniche di spettrometria di massa ad alta risoluzione, dovranno anche analizzare eventuali residui di ricina su indumenti, utensili da cucina e superfici domestiche, al fine di ricostruire un possibile percorso di contaminazione. Parallelamente, sono stati richiesti test sierologici per gli ultimi due sopravvissuti al pasto sospetto, Gianni e Alice Di Vita.

Gianni, che qualche tempo prima era stato ricoverato per un episodio di malessere, non ha manifestato sintomi gravi al momento, ma le analisi del sangue non escludono una precedente esposizione subclinica. Anche Alice, fino a poco tempo fa apparentemente in buona salute, sarà sottoposta a un screening per la ricerca di anticorpi specifici contro la ricina, in modo da rilevare una eventuale risposta immunitaria tardiva.

Le autorità hanno precisato che, sebbene i risultati preliminari delle indagini precedenti fossero risultati negativi, le tecniche più sensibili introdotte ora consentono di individuare quantità infinitesimali di veleno, rendendo possibile una conferma o un'esclusione definitiva del coinvolgimento della ricina. Il nuovo sopralluogo nella casa dei Di Vita, previsto per la prossima settimana, coinvolgerà anche periti forensi e analisti di sostanze chimiche, i quali esamineranno il mobilio, i tappeti e persino i contenitori dei rifiuti organici, per tracciare eventuali residui della tossina.

L'obiettivo è ricostruire l'intera catena alimentare che ha condotto al consumo del pasto avvelenato, identificare eventuali punti di contaminazione accidentale o doloso, e raccogliere prove cimentabili in sede giudiziaria. La Procura ha inoltre disposto la conservazione giudiziale dei campioni per un periodo prolungato, in attesa di eventuali nuovi sviluppi.

La popolazione locale, scossa dalle circostanze misteriose e dall'eventuale coinvolgimento di una sostanza letale così rara, osserva con attenzione gli aggiornamenti, sperando in una rapida chiarificazione dei fatti e in un riscontro di giustizia per la famiglia colpita





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