Le forze Houthi avanzano nello Yemen, controllando Bab el-Mandeb e minacciando Aden. Il conflitto riaccende le tensioni regionali e impatta sui prezzi dell'energia globale.

Le forze dei ribelli Houthi hanno consolidato il loro controllo strategico sulla regione dello Stretto di Bab el-Mandeb dopo il ritiro delle milizie sostenute dall' Arabia Saudita dal governatorato di Taiz. Questo decisivo spostamento di potere, visibile nelle immagini diffuse il 15 novembre 2026, segna l'inizio di una nuova fase offensiva contro il governo internazionalmente riconosciuto. I movimenti militari recenti hanno sollevato timori concreti sulla possibilità di un'attacco diretto contro Aden, la capitale temporale dello Stato yemenita.

Contesto Storico e Radici del Conflitto

Le radici di questa instabilità affondano nel 1990, quando la unificazione del Nord e del Sud Yemen non riuscì a placare le divisioni interne accumulate nel corso dei decenni. Le proteste della Primavera Araba del 2011 frammentarono ulteriormente l'esercito e portarono alla caduta del presidente Ali Abdullah Saleh. Questo vuoto di potere aprì la strada a un piano di transizione sostenuto dal Golfo, ma la debolezza percepita del presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi e l'influenza persistente di Saleh ostacolarono i processi politici. I ribelli Houthi, inizialmente un movimento di rinascita della scuola sciita zaydita nel nord dello Yemen, sfruttarono il disfacimento dello stato centrale per avanzare territorialmente, raggiungendo la capitale Sanaa nel 2014 con il supporto iniziale di Saleh.

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Nuova Offensiva e Controllo delle Rotte Commerciali

Dalla ripresa delle ostilità estive, alimentata dalle conseguenze del conflitto tra Stati Uniti e Iran, il gruppo allineato a Teheran ha registrato guadagni significativi. I combattimenti hanno portato i ribelli a controllare lo Stretto di Bab el-Mandeb, un'arteria vitale per il commercio globale di energia e merci, e a porre sotto assedio Taiz, la terza città più grande dello Yemen. La posizione strategica conquistata mette il governo in una posizione di difesa, poiché Aden rimane l'ultima roccaforte stabile. Le avanzate militari recenti dimostrano una capacità operativa rafforzata, che ha trasformato la geografia del conflitto civile yemenita dopo anni di stallo.

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Posizioni dei Attori Regionali e Sostenitori

La dinamica del conflitto coinvolge direttamente attori regionali e internazionali che cercano di influenzare l'esito della guerra. I ribelli Houthi beneficiano dell'assistenza di consiglieri provenienti dall'Hezbollah libanese e dalla Guardia Rivoluzionaria Iraniana, come confermato da fonti iraniane di alto livello. Questa collaborazione ha permesso di modernizzare il loro arsenale con droni e missili prodotti localmente, capaci di colpire obiettivi a lunga distanza. Parallelamente, l'Arabia Saudita, che ha sostenuto il governo con una coalizione aerea sin dal 2015, si trova in una situazione strategica critica. I bombardamenti di droni e missili contro l'Arabia Saudita e il blocco delle navi nello Stretto di Bab el-Mandeb hanno aumentato i prezzi del petrolio, aggravando le tensioni con l'Iran.

Conseguenze Umanitarie e Prospettive Future

Il riaccendersi del conflitto ha avuto un impatto devastante sulla popolazione civile, aggravando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Lo Yemen, lo stato arabo più povero, ha visto centinaia di migliaia di civili sfollati dalle loro case a causa dei combattimenti intensificatisi quest'estate. Il sistema di regola imposto dai ribelli a Sanaa è caratterizzato dalla soppressione delle critiche, dalla deviazione degli aiuti internazionali e dal reclutamento forzato di minori. Con le linee del fronte che si stanno spostando verso sud, il mondo internazionale osserva con preoccupazione l'evoluzione della situazione, mentre le tensioni geopolitiche nel Mar Rosso e nel Golfo Persico continuano a destabilizzare l'intera regione.