Avanzata Houthi verso Aden: governo yemenita ridispiega truppe da Bab el-Mandeb

Le milizie Houthi hanno raggiunto Aden a 60 chilometri. Le forze governative yemenite ritirano truppe da Bab el-Mandeb per difendere la capitale temporanea contro l'avanzata filoiraniana.

Le milizie filoiraniane degli Houthi hanno ampliato significativamente il loro controllo territoriale nello Yemen, spingendosi fino a circa 60 chilometri dalla città di Aden. Questa località rappresenta la sede attuale del governo provvisorio riconosciuto a livello internazionale, che si trova sotto una pressione militare crescente e diretta. Fonti militari e governative hanno confermato la recente acquisizione dei distretti strategici di Al-Maqatirah e Al-Madaribah da parte dei ribelli, seguita da un movimento di avanzata verso i confini urbani della capitale ad interim. Attualmente, le posizioni ribelli sono state identificate presso il campo di Al-Kharaz ad Al-Madaribah, una posizione che indica una vicinanza critica alle infrastrutture governative residue.

Ridispiegamento strategico delle forze governative

L'esercito del governo yemenita riconosciuto dalle Nazioni Unite ha annunciato ufficialmente un ridispiegamento delle truppe dallo Stretto di Bab el-Mandeb verso Aden. Questa decisione operativa è stata presa in risposta diretta all'inasprimento dell'avanzata dei ribelli Houthi da sud. Un comunicato militare ha precisato che le forze vengono trasferite per rafforzare la loro presenza nelle aree dove le circostanze attuali lo richiedono imperativamente. La mossa mira a consolidare la difesa della capitale provvisoria, garantendo una maggiore sicurezza contro le minacce in arrivo e riorganizzando le risorse disponibili per contrastare l'espansione territoriale nemica.

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Quattro fonti militari indipendenti hanno confermato ad AFP che il trasferimento delle unità è avvenuto immediatamente dopo l'avanzata Houthi sulla costa di Lahj. La provincia meridionale di Lahj si trova geograficamente tra lo Stretto di Bab el-Mandeb e Aden, rendendola un corridoio vitale per qualsiasi tentativo di assalto alla capitale. Il ridispiegamento rappresenta una risposta tattica necessaria per chiudere le falle difensive create dalla perdita di terreno nella regione. Le unità militari trasferite erano precedentemente impegnate nel controllo dello stretto strategico, una posizione di importanza globale per il commercio marittimo.

Storia del conflitto e sicurezza di Aden

Questa decisione tattica risponde alla priorità assoluta data alla sicurezza di Aden, città che ospita il governo dal 2014. Il governo riconosciuto a livello internazionale si è ritirato in questa località dopo che gli Houthi avevano conquistato la capitale legale, Sanàa, e ampie zone del Nord dello Yemen. La regione nord del Paese è storicamente la più popolata e costituisce il cuore tradizionale del potere politico ed economico nazionale. La perdita di queste aree nell'insurrezione del 2014 ha costretto le istituzioni statali a cercare un rifugio nel sud, rendendo Aden l'ultimo baluardo dell'autorità legale.

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La situazione attuale evidenzia quanto l'avanzata Houthi abbia eroso la capacità del governo di mantenere il controllo sulle regioni meridionali. I ribelli filoiraniani hanno dimostrato una capacità operativa significativa nel penetrare sempre più a fondo nel territorio controllato dalle forze leali al governo. La pressione militare continua aMountare, costringendo le autorità ad affidarsi a un ridispiegamento d'emergenza delle forze disponibili. La capacità di resistenza delle truppe governative viene testata dalla necessità di difendere uno spazio geografico sempre più ristretto.

Violazioni del cessate il fuoco e attacchi aerei

L'escalation delle ostilità si è aggravata con episodi di violenza letale che hanno colpito la popolazione civile e le infrastrutture. Un attacco missilistico lanciato dagli Houthi contro una posizione delle forze governative yemenite ha causato la morte di otto civili e il ferimento di dodici altri individui. L'incidente si è verificato di domenica ed è stato confermato da tre fonti militari e una fonte governativa che ha richiesto l'anonimato per la propria sicurezza. Questi numeri rappresentano il costo umano immediato dell'intensificazione degli scontri aerei e del bombardamento mirato contro le linee di rifornimento.

Nelle settimane precedenti a questo attacco fatale, gli Houthi avevano già lanciato missili contro il palazzo presidenziale di Aden. L'obiettivo di colpire il cuore politico della nazione dimostra la volontà di destabilizzare completamente le strutture di comando governative. Anche l'aeroporto della città è stato preso di mira in precedenti sciami di missili, limitando la mobilità delle autorità e la capacità di ricevere rifornimenti esterni. La sistematicità degli attacchi aerei suggerisce una strategia volta a isolare Aden sia militarmente che logisticamente, preparando il terreno per una possibile conquista diretta.

Conseguenze regionali e prossimi passi

La situazione in Yemen continua a evolversi rapidamente, con il governo provvisorio che cerca di stabilizzare le difese mentre le truppe vengono ridispiegate. La perdita dei distretti meridionali e l'avvicinamento alle porte di Aden rappresentano una svolta significativa nel conflitto pluridecennale. Il controllo di Aden da parte degli Houthi avrebbe segnato la fine effettiva dell'autorità dello stato riconosciuto dalle Nazioni Unite nel territorio yemenita. Le forze governative devono ora organizzare la difesa urbana e rurale rimanente contro un nemico che possiede una significativa superiorità territoriale nella regione.

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Il ridispiegamento delle forze dallo Stretto di Bab el-Mandeb lascia potenzialmente più vulnerabili le rotte commerciali internazionali di fronte a possibili nuove minacce. Mentre il governo yemenita cerca di respingere l'avanzata terrestre, la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'erosione della stabilità regionale. La capacità di Aden di resistere all'assedio dipenderà dalla velocità con cui le truppe ridispiegate potranno organizzarsi e dalla disponibilità di ulteriore supporto logistico. La crisi umanitaria e politica nella nazione potrebbe subire un'ulteriore aggravarsi nei prossimi giorni mentre le linee del fronte si avvicinano ai centri abitati.