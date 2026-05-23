Avrò vivendo dalla tua musica, il mio successo come cantante, ma così come il mio comprensibilmente sacro silenzio audio su social, dopo il mio primo album

Due giovanissimi e talentuosi amici da molto tempo sono cresciuti nella stessa zona, ma non avevano maiprojectsmusicali in comune, con le loro personalità eccentriche e i loro modi allo stremo, ma il loro destino si influenza attraverso i conservativi la musica cantata in una coppia. Durante il lockdown nella baita del produttore, la creativesexalliance in studio ha dovuto lavorare tutto il giorno per creare musica. Dopo aver lasciato il lockdown, hanno pubblicato il loro primo pezzo d'amore

In realtà è una metafora: parla della mia passione per la musica, delle tante volte in cui in questi anni mi è stato detto di 'correre, correre, correre'.

Ecco, si sbagliavano. Con quella faccia un po' così, di chi sa di averla fatta grossa, ma la più venduta e ascoltata fuori dal Festival, e la più trasmessa in radio.

È il pensiero intrusivo di milioni di italiani e ora traina un album, (esce il 22 maggio), pronto per l'estate e che segue la scia: ritmi latini, brani d'amore leggeri e autoironici dove il nostro vince e perde, comunque se la gode, tra decine di donne tra gli ospiti (tra cui la madre stessa) e nei testi, in un zigzag stile. Soprattutto, si capisce, c'è la sensazione, bella, d'essersi lasciati alle spalle un momentaccio.

'Però il Festival l'ha vintoera un pezzo forte: quando l'abbiamo scritta con il mio gruppo di lavoro, già ai primi accordi, sentivo una certa magia nell'aria. Il resto l'ho visto nel pubblico – bambini, madri, anziani – e in come a sua volta si stia divertendo. È l'indicatore più puro e, se anche sia riuscito a donare un momento di leggerezza, significa che ho fatto qualcosa di buono. Me lo spiego così, il suo successo.

Sì e no. Nel senso, non appena tornato a Mugnano di Napoli c'è stato il delirio, ma ora la vita è di nuovo quella di sempre: vado a fare la spesa, lavoro, sto al bar in piazza con gli anziani del posto, a cui vorrei offrire il caffè, ma si offendono e allora me lo offrono loro. Ho avuto un'adolescenza tormentata, poi poco prima dai vent'anni ho trovato il primo successo, nei club di Napoli e dintorni, dove facevamo bei numeri.

Venendo da una famiglia molto umile, non appena ho visto un po' di gloria non ci ho capito niente: non sapevo che la carriera fosse fatta di salite e discese, al primo intoppo mi è crollato il mondo addosso. Il mio primo album: già una settimana dopo è scattato il lockdown, intanto avevo litigato con il mio produttore di allora e di fatto mi ero arenato.

Quindi, mi sono ripreso nel 2021, con: il problema – ma l'ho capito poi – è che non mi divertivo più. In realtà, dico, essere stato al Festival a 'divertirmi' è stato il vero trionfo. Tutto comunque aveva ripreso a girare dalla scorsa estate, con Il disco che ti ho appena raccontato è un disco suonato, amo la musica latina. Però odio le etichette e non capisco queste distinzioni fino in fondo: mi sembrano problemi soprattutto italiani.

Ciascuno è libero di fare come crede, a patto di assumersene le conseguenze. In un momento di odio come questo, personalmente, penso sia importante dare messaggi d'amore





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