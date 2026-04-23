Avvelenamento a Pietracatella: Acquisito il cellulare di Alice Di Vita, nuova svolta nelle indagini

Il cellulare della figlia maggiore della famiglia Di Vita è stato acquisito per accertamenti irripetibili nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara, avvelenate con la ricina durante le festività natalizie. Si indaga anche per omicidio colposo e si cercano responsabilità dei sanitari.

L'inchiesta sulla tragica morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara, avvenuta durante le festività natalizie a Pietracatella , in provincia di Campobasso, compie un passo avanti significativo con l'acquisizione del cellulare di Alice Di Vita , la figlia maggiore della famiglia.

Questo dispositivo elettronico, considerato una fonte di informazioni cruciale, sarà sottoposto ad accertamenti irripetibili per ricostruire gli eventi che hanno portato al decesso delle due donne, avvelenate con la ricina. L'attenzione degli inquirenti si concentra ora sull'analisi dettagliata delle comunicazioni di Alice, che durante il ricovero ospedaliero di madre e sorella ha svolto un ruolo fondamentale di collegamento con il personale medico.

Si spera che lo smartphone possa rivelare messaggi, telefonate e ricerche online che possano gettare luce sulle dinamiche familiari, sulle percezioni della ragazza riguardo alle cure mediche ricevute e su eventuali indizi relativi ai pasti consumati nei giorni precedenti all'avvelenamento. La posizione del dispositivo sarà inoltre tracciata per ricostruire i movimenti di Alice e individuare possibili contatti rilevanti.

Parallelamente all'indagine principale per duplice omicidio volontario, attualmente contro ignoti, prosegue l'inchiesta per omicidio colposo, volta ad accertare eventuali responsabilità dei medici dell'ospedale Cardarelli che hanno avuto in cura Antonella e Sara. L'esame dei vetrini istologici degli organi delle vittime, previsto per il 29 aprile a Bari sotto la guida del medico legale Benedetta Pia De Luca, e la perizia del centro antiveleni Maugeri di Pavia, attesa a fine mese, saranno determinanti per confermare la natura della sostanza tossica individuata nei campioni biologici.

Nonostante gli esami su Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, abbiano escluso la presenza di tracce di ricina, non si esclude che anche lui possa essere entrato in contatto con la sostanza velenosa. Le audizioni in questura proseguono senza sosta, con decine di persone già sentite in qualità di informatori sui fatti.

Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, tra cui quella legata a persone che conoscevano la famiglia e quella informatica, con particolare attenzione alle ricerche online sulla pianta del ricino effettuate in Molise nei mesi precedenti al duplice omicidio. L'indagine si estende anche ad altri possibili scenari, come quello relativo all'istituto Agrario di Riccia, dove lo studio e la coltivazione di piante rientrano nelle attività didattiche.

Gli inquirenti non tralasciano alcuna possibilità, consapevoli della complessità del caso e della necessità di ricostruire con precisione tutti i passaggi che hanno portato alla tragedia. L'acquisizione del cellulare di Alice rappresenta un elemento chiave in questa fase dell'inchiesta, in quanto potrebbe fornire informazioni preziose per comprendere le dinamiche familiari, le comunicazioni intercorse con il personale medico e le abitudini della famiglia nei giorni immediatamente precedenti ai malori.

L'obiettivo è quello di stringere il cerchio attorno ai responsabili e fare luce su un caso che ha sconvolto l'intera comunità di Pietracatella e non solo. La speranza è che le nuove prove emerse dagli accertamenti sul cellulare e dalle perizie in corso possano portare a una svolta nelle indagini e a una risposta definitiva alle domande che ancora rimangono senza risposta.

La ricerca della verità continua, guidata dalla volontà di rendere giustizia ad Antonella e Sara e di comprendere le ragioni di un gesto così atroce





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