Avvelenamento Campobasso: il padre delle vittime cambia avvocato, indagini in corso

L'inchiesta sulla morte di madre e figlia a Campobasso si infittisce. Il padre delle vittime cambia legale, mentre le indagini si concentrano sui pasti consumati prima del decesso. L'avvelenamento da ricina è l'ipotesi principale, ma molti punti oscuri restano da chiarire. Continuano gli interrogatori e l'analisi degli elementi raccolti.

Gianni Di Vita, rispettivamente padre e marito delle vittime, ha cambiato legale. L’avvocato Arturo Messere, che lo tutelava in quanto parte offesa nel primo procedimento aperto dalla procura di Campobasso per omicidio colposo, ha rinunciato all’incarico, comunicando la decisione questa mattina. Una scelta motivata da ragioni contingenti e non meglio specificate, che segna un momento delicato mentre le indagini sono in pieno svolgimento.

Di Vita, insieme all'altra figlia Alice, è stato a lungo ascoltato come persona informata sui fatti. Si sta indagando su cosa la famiglia, ma non la diciottenne Alice, ha consumato tra il 23 e il 24 dicembre, prima che le due donne accusassero i primi sintomi di malessere. Secondo le ultime informazioni, la difesa dell’uomo sarà assunta nelle prossime ore dall’avvocato, consigliere regionale ed ex segretario regionale del Partito Democratico. Un cambio di rappresentanza legale che interviene in un momento cruciale dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Larino, volta a far luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.\“In relazione alla mia nomina come difensore di fiducia del signor Giovanni Di Vita, parte offesa nel procedimento penale a carico di ignoti, relativo alla morte della moglie e della figlia, comunico che questa nomina non si è concretizzata a seguito di un cambiamento nella sua posizione processuale – ha dichiarato Facciolla – L’esigenza manifestata da Giovanni, persona che conosco e che stimo molto, nasce dalla necessità di un avvicendamento tra i legali. Il mio assistito, che ringrazio per la fiducia, mi ha comunicato che questa mattina ha provveduto a formalizzare la revoca dell’incarico allo studio dell’avvocato Messere”. Al centro delle indagini c’è la morte delle due donne, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Gli inquirenti ipotizzano un omicidio volontario per avvelenamento da ricina, una sostanza estremamente tossica che sarebbe stata individuata nel sangue delle vittime e in un capello della donna, a seguito degli accertamenti condotti dal Centro antiveleni Maugeri di Pavia. La non negatività al veleno, come confermato, ha acceso un faro investigativo, dato che gli inquirenti stavano cercando la causa dei decessi da settimane. Tutti gli esami effettuati sui cibi sequestrati e le analisi delle autopsie sembrano aggiungere ulteriore mistero. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha confermato l'assenza di negatività alla sostanza, sottolineando che questo dato emerge da un'ampia serie di analisi svolte in diversi centri, anche all'estero. In queste ore proseguono senza sosta gli interrogatori negli uffici della Questura di Campobasso. Anche oggi vengono sentiti parenti e conoscenti della famiglia come persone informate sui fatti, per ricostruire nei dettagli quanto accaduto nei giorni precedenti al malore. L’attenzione degli investigatori è focalizzata sui pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, quando nell’abitazione si sarebbero riunite circa quindici persone tra pranzo e cena. Mercoledì sono stati ascoltati per quasi dieci ore complessive lo stesso Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco del paese, e la figlia maggiore Alice; in serata è stata sentita anche una loro cugina che li ospitava. Le audizioni sono continuate nella giornata successiva e proseguono ancora, nel tentativo di chiarire i numerosi punti oscuri della vicenda. È stata invece smentita la perquisizione nell’abitazione della famiglia, inizialmente prevista per oggi: la casa, ancora sotto sequestro, sarà ispezionata nei prossimi giorni con l’ausilio della polizia scientifica, nella speranza di individuare nuovi elementi.\Un elemento rilevante riguarda lo stesso Gianni Di Vita, che nei giorni successivi al Natale aveva manifestato sintomi compatibili con l’avvelenamento, riuscendo però a ristabilirsi dopo diversi giorni di cure allo Spallanzani. “Mia nipote e mio cognato li conosco, non farebbero mai del male, assolutamente” ha dichiarato il fratello di Antonella Di Ielsi durante un’intervista a Quarto Grado. “Prima di tutto voglio la verità, per mia sorella e mia nipote”, ha sottolineato spiegando di aver visto i parenti l’ultima volta “al pranzo della Vigilia” e la sorella “era tranquilla e normale”. L’uomo ha definito poi “sciocchezze” i presunti dissidi familiari aggiungendo che secondo lui “non c’entra nulla” la cosiddetta ‘pista familiare’. “È troppo strano. Per me non sta né in cielo né in terra una cosa del genere – ha concluso -. Magari (il veleno, ndr) non era diretto a loro, magari era diretto a me





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