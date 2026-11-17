L'avvocato di Gianni Di Vita esclude il movente passionale nell'omicidio della madre e figlia, definendo debole l'ipotesi. Analisi sulle indagini e sulla ricina a Pietracatella.

L'avvocato di Gianni Di Vita ha fornito nuove chiarimenti sul caso di omicidio ai danni della madre e della sorella, Alice Di Vita , entrambe decedute lo scorso dicembre a seguito di avvelenamento da ricina. L'intervista rilasciata a Gianluigi Nuzzi nel programma Dentro la Notizia su Canale 5 ha sottolineato la fragilità delle ipotesi investigative finora emerse, in particolare riguardo alle motivazioni del delitto.

Assenza di movente passionale nelle indagini

L'ipotesi di un crimine scatenato da motivazioni passionali viene definita estremamente debole dall'difensore. Le audizioni della famiglia Di Ielsi tenutesi martedì 17 novembre sono state paragonate a quelle condotte dagli inquirenti immediatamente dopo i fatti. Secondo l'avvocato, queste sedute servono principalmente a ricostruire i rapporti familiari con puntualità, senza tuttavia far emergere cause determinanti per il reato.

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La difficoltà nel gestire la vicenda è amplificata dalla lontananza di Alice Di Vita , la quale si trova fuori sede per motivi di studio. Questa distanza geografica impedisce alla vittima di beneficiare del supporto quotidiano degli affetti familiari, una circostanza che viene ricordata per evidenziare la complessità emotiva e legale del contesto in cui si muovono le indagini.

La rarità della ricina a Pietracatella

Un punto critico sollevato riguarda la sostanza tossica utilizzata, la ricina . L'avvocato ha osservato che non esistono casi simili nel mondo di omicidi commessi con questa specifica sostanza, rendendo il metodo unico e inusuale. La domanda cruciale che emerge è se a Pietracatella sia realmente presente qualcuno in grado di procurarsi, produrre o sintetizzare la ricina, considerando la specificità della preparazione.

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La presenza di una tal quale quantità di ricina in un territorio di piccole dimensioni, come quello coinvolto, costituisce un elemento di forte anomalia. La difficoltà di reperire o elaborare tale veleno richiede una verifica delle fonti di prova molto più attenta e rigorosa da parte delle autorità competenti, per escludere collegamenti esterni o fonti di approvvigionamento inconsuete.

Nuove verifiche e prossimi passi legali

La richiesta di attenzione sulle fonti di prova non è solo una critica, ma un invito operativo per le indagini. L'avvocato sottolinea la necessità di approfondire chi potrebbe avere accesso a sostanze così complesse e pericolose. Questo approccio mira a smontare teorie superficiali e a concentrare le risorse investigative sui collegamenti reali tra gli autori materiali e la sostanza letale.

Il caso rimane aperto con la certezza che la ricostruzione dei fatti deve basarsi su elementi concreti e non su deduzioni deboli. La famiglia Di Vita , attraverso la sua rappresentanza legale, continua a monitorare l'evoluzione delle indagini, aspettandosi una risposta chiara e scientificamente fondata sulla provenienza e sull'uso della ricina nel contesto specifico di Pietracatella .