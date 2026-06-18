Avvelenamento mamma e figlia: task force da Berlino per la ricina, chat cruciali

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'avvelenamento di Sara e Antonella Di Vita: consulenti tedeschi cercano tracce di ricina, migliaia di chat analizzate, e un'amica indagata per favoreggiamento.

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, le due donne di Pietracatella finite in ospedale lo scorso aprile per intossicazione da ricina.

La procura di Larino ha deciso di coinvolgere esperti di livello internazionale per far luce sul caso: è stata costituita una task force che vede la collaborazione del Robert Koch Institute di Berlino, uno dei centri più avanzati al mondo per l'analisi della ricina. Il direttore Christian Herzog è stato nominato consulente e parteciperà il prossimo 29 giugno a un incontro al Centro Antiveleni Tossicologico Maugeri di Pavia per il conferimento degli incarichi.

Gli esperti tedeschi effettueranno sopralluoghi nella casa delle vittime, alla ricerca di tracce del veleno, e analizzeranno campioni biologici per determinare le modalità di somministrazione. La polizia tedesca del Bka affiancherà gli investigatori italiani in questa delicata fase. La scelta di Berlino non è casuale: in Germania le metodiche per l'accertamento della ricina sono particolarmente affinate, con protocolli che consentono di rilevare anche minime tracce della tossina.

Parallelamente, il lavoro degli investigatori si concentra sull'analisi dei telefoni sequestrati a Sara, Antonella e ad altri indagati. Sono migliaia le chat estrapolate dagli smartphone, un volume enorme di conversazioni che gli agenti della squadra mobile stanno incrociando con le testimonianze raccolte. Le chat, in particolare quelle tra madre e figlia, potrebbero contenere elementi cruciali per ricostruire i rapporti familiari e le dinamiche che hanno portato all'avvelenamento.

Alcune conversazioni risalgono a mesi o anni fa, e ogni messaggio viene scrutinato per trovare indizi su eventuali minacce, litigi o comportamenti sospetti. Questo lavoro minuzioso richiederà ancora tempo: gli interrogatori più importanti, compresi quelli dei diretti interessati, potrebbero essere rimandati fino al completamento dell'analisi dei dati digitali. Gli inquirenti ritengono che proprio dai telefoni possano emergere prove decisive per chiarire chi abbia somministrato la ricina e con quale movente.

Intanto, la magistratura sta valutando la posizione di un'amica di Antonella, denunciata dalla squadra mobile per favoreggiamento. Secondo l'accusa, la donna non avrebbe riferito agli investigatori delle tensioni tra i coniugi Di Vita, nonostante ne fosse a conoscenza attraverso le chat su WhatsApp con la stessa Antonella. Il suo silenzio avrebbe ostacolato le indagini in una fase cruciale. La donna si è affidata all'avvocato Mariano Prencipe, che attende le decisioni della procura prima di rilasciare dichiarazioni.

Nel frattempo, in questura a Campobasso prosegue il viavai di testimoni, mentre si avvicinano scadenze importanti: entro fine mese, dopo tre proroghe, dovranno essere consegnati gli esiti delle autopsie, che potrebbero fornire dati definitivi sulla quantità e sulla via di assunzione del veleno. L'inchiesta resta avvolta nel massimo riserbo, ma le novità delle ultime ore delineano uno scenario sempre più complesso, con ramificazioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini regionali





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