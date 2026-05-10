Avvicinamento alla cessione di Gordon al Bayern Monaco, le voci di mercato si infiammano

La notizia sottolinea le voci di mercato intorno al futuro dell'attaccante Gordon del Newcastle, legato a possibili contatti avviati tra il Bayern Monaco e il club inglese, e le continue discussioni sul suo ruolo nella rosa. Inoltre, viene riportato il commento del responsabile del settore giovanile del Newcastle, che ha illuminato le intenzioni sul giocatore, sebbene alcune indiscrezioni continuino a circolare.

La notizia riguarda l'intero universo del calcio inglese, in particolare le indiscrezioni sul futuro di Gordon, un attaccante classe 2001 del Newcastle. Le voci di mercato attorno all'esterno del Newcastle stanno facendo discutere e alimentare interrogativi sulle intenzioni del club, viste le ultime prestazioni del giocatore.

Tuttavia, come riportato da Sky Sports UK, il responsabile del settore giovanile del Newcastle ha fornito una spiegazione, ricordando che l'infortunio di Gordon ha rallentato il suo recupero dopo la scorsa stagione. Ecco il JSON:





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