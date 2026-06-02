Secondo l'avviso della protezione civile e delle previsioni meteorologiche, martedì prossimo 2 giugno si prevede la formazione di un marcato impulso perturbato atlantico, portando pioggia, temporali e vento a diverse regioni d'Italia. Le conseguenze sulle aree interessate potrebbero essere tenangiritualità idrofegoliche complesse cui la protezione civile ha già attivato le assetto di protezione civile nei territori interessati. L'avviso prevede allerta gialla per specifici territori e da sperare per evitare lingue e misure ancora più severe. Invitiamo a seguire il consiglio dei generali per prudenza in caso di maltempo e preparati a misure di pronto intervento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in sinergia con le regioni interessate, ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse . La forza atmosferica a guidare le precipitazioni sarà un marcato impulso perturbato di origine atlantica, che si attesterà martedì 2 giugno.

Gli effetti negativi potranno colpire diverse aree del Paese, determinando una serie di criticità idrogeologiche e idrauliche, come recato nell'ultimo bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Il avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale per il Piemonte e la Lombardia, con estensione anche ad Emilia-Romagna, Veneto, Bolzano e Friuli-Venezia Giulia. Queste precipitazioni saranno accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

In merito alle raggiungere allerta gialla la Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte del Piemonte e parte d'Emilia-Romagna, nonché per il Veneto e l'Umbria nonché per i territori dell'Abruzzo. Ciò che segue sono le informazioni riguardo al quadro meteorologico, al quadro delle criticità e alle azioni preventive adottate, comprese le raccomandazioni per il comportamento nella fase di maltempo.

Inoltre, le strutture territoriali di protezione civile gestiranno le informazioni relative alla valutazione degli introdusori regionalismo e alle criticità specifiche. La protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per rischio idrofegolico per temporali dal pomeriggio di martedì 2 al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. A Venezia, invece, è allerta gialla per rischio idrofegolico per temporali dal pomeriggio del lunedi 1 all'ultimo giorno del mercoledi 3 giugno.

Inoltre proseguono gli aggiornamenti e il monitoraggio in tempo reale negli aggiornamenti sul sito





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