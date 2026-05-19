Avvocate chiede convalida dell’arresto e custodia in carcere per l’uomo accusato di strage, dopo l’udienza di convalida al carcere di Modena.

Il legale di Fabio Giannelli, relatore dell’udienza di convalida, ha annunciato l’accusa di strage confermata contro il 31enne, estraneo alle pene e portato nel carcere modenese per essere ascoltato dal gip. L'avvocato si è espresso su una possibile visita dell’anziano arrestato e manifestato speranza che sia concessa la convalida degli anticipati, non essendo stata accertata la premeditazione commessa dai fatti del terlago.

Il legale del 31enne Fabio Giannelli, ospite dell’ udienza di convalida alla corte carceraria di Modena, ha riferito che è stata confermata l’accusa di strage. Giannelli ha rilasciato i codici di unlock del suo cellulare, che potrà essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane.

L’avvocato ha inoltre chiesto una visita per il suo assistito e ha espresso speranza che gli venga riconoscimento degli anticipati, ma il ragazzo ha risposto: «Aspettiamo, voglio essere pronto». La procura ha chiesto la convalida dell’arresto e ha chiesto la custodia in carcere, la quale, a giudicare per ora, sarà quello che ci si aspettava





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte Carceraria Di Modena Udienza Di Convalida Aviazione In Carceraria Visita Dell'anziano Arrestato Strage Premeditazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modena, la testimonianza: 'La mia cinta per fermare l'emorragia della donna amputata'L'inviato Davide Loreti ha raccolto per 'Diario della Domenica' le parole di una panettiera che ha soccorso i pedoni investiti da Salim El Koudri

Read more »

Modena, Salvini invoca la linea dura: 'Revocare della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati'Voci discordanti dalla maggioranza, il leader del Carroccio chiede duri provvedimenti dopo i fatti di Modena

Read more »

Pallavolo: Perugia da sogno, a Torino arriva il bis in ChampionsGiannelli e compagni travolgono Zawiercie, Lorenzetti ancora campione (ANSA)

Read more »

La tragedia di Modena e quell’alienazione della porta accantoCome nel romanzo di Camus, anche il ritratto di Salim ci parla di solitudine. Siamo un popolo diviso e impoverito: così ogni luogo può diventare polveriera

Read more »