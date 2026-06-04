Avvocati egiziani chiedono rivalutazione del ‘timore’ per imputati

Gli avvocati d’ufficio dei quattro agenti segreti egiziani hanno chiesto ai giudici di rivalutare le condizioni di ‘timore’ per gli imputati, in relazione alle possibili conseguenze del regime. La richiesta è stata avanzata sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui il ‘timore’ può non applicarsi agli imputati se non ci sono elementi o fatti nuovi.

Nel corso dell’ultima udienza, gli avvocati d’ufficio dei quattro agenti segreti egiziani hanno chiesto ai giudici di rivalutare le condizioni di ‘timore’ per gli imputati, in relazione alle possibili conseguenze del regime.

La richiesta è stata avanzata sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui il ‘timore’ può non applicarsi agli imputati se non ci sono elementi o fatti nuovi. La difesa ha poi sollevato eccezioni basate su una presunta conoscenza da parte degli imputati del processo e di eventuali conseguenze negative.

La partecipazione al processo è stata contestata dai genitori di Giulio, che hanno ricordato come gli imputati non avessero espresso minimamente i loro timori, mentre lo Stato egiziano continuava a mantenere un atteggiamento negativo rispetto al processo. La sentenza è attesa per il 23 giugno in aula bunker di Rebibbia a Roma, a seconda della decisione della Corte sulle eccezioni sollevate dalle difese





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