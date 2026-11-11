Avvocato di 46 anni scarcerato dopo solo cinque giorni dalla detenzione per maltrattamenti

Il tribunale di Trani ha autorizzato la liberazione di un avvocato da soli cinque giorni dopo l'arresto, citando un quadro di grave conflittualità familiare; la denuncia di sposa avvocata rimane da verificare.

Il tribunale di Trani, in provincia di Bari, ha deciso il 8 novembre 2024 di scarcerare l'avvocato di 46 anni Mario Rinaldi, detenuto dal 6 novembre per indagini su maltrattamenti al contrario di sua moglie Vilma Renz, avvocata anch'essa. L'ordine è stato emesso dalla giudice preventiva Rossella Volpe, che ha citato il sospetto di un quadro di grave conflittualità familiare avvalendosi della documentazione prodotta dal marito durante l'interrogatorio.

Dettagli della decisione giudiziaria

La scarta di Rinaldi non rimuove le accuse su di lui; l'avvocato è ancora sotto indagine per le stesse circostanze elencate nella denuncia: molestie fisiche, tentativi di uccisione con oggetto improvvisato e comportamenti di controllo verso la moglie e i figli. Volpe ha auspicato che le accuse di Rinaldi siano perseguite con la massima cautela, affermando che la sua denuncia poteva risultare "poco attendibile" e che era necessaria una verifica approfondita.

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L'ordine di scarcerazione limitò, tuttavia, l'accompagnamento tra le parti. Rinaldi è stato autorizzato a rientrare nella propria residenza, ma con divieto di avvicinarsi alla casa di Vilma Renz e con l'obbligo di consultarsi con la Procura di Trani per la tutela dei minori coinvolti.

Posizioni delle parti coinvolte

Vilma Renz ha riferito al suo avvocato Cianci per una possibile azione di discarico. Cianci e l'avvocato Alvisi, difensori del coniuge, hanno chiesto di ascoltare i due figli come parte di un processo probatorio di tutela. Rinaldi ha anche inviato messaggi a un amico chiedendo aiuto per trovare lavoro, illuminando una possibile mancanza di autocontrollo. Renz, invece, ha invocato la necessità di un'analisi indipendente per verificare le accuse che, secondo la sua interpretazione, potrebbero essere "non del tutto attendibili".

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Nel frattempo, la Procura per i minori a Trani sta valutando la possibilità di intervenire per tutelare i bambini da una futura contesa legale, toccando la questione sul fatto che un conflitto intrafamiliare così marcato può avere effetti deleteri sul loro benessere psicologico e sociale.

Conseguenze e prossimi passi

Con la liberazione di Rinaldi, le autorità devono monitorare la sua vicinanza all'abitazione di Vilma Renz e controllare eventuali episodi di coercizione. Il tribunale ha fissato un nuovo incontro giudiziario per il 20 dicembre 2024, durante il quale devono valersi prove video e resoconti dei figli. Se le accuse risultassero pronte, Rinaldi rischierà una nuova detenzione in carcere per il 1° luglio 2025, data di stima della sentenza penale.

Per l'iter giudiziario, l'avvocato Rinaldi dovrà rispettare la misura cautelare entro i 30 giorni, che costituisce la tolleranza per la richiesta di testimonianza a favore dei minori, e con l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi nuovo comportamento violento. Il tribunale di Trani rimane vigile sulle necessità di garantire la sicurezza della denunciante e dei figli, segnalando la sua disponibilità a intervenire sempre che le prove raccolte lo indichino.