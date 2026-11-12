Avvocato Ligas Stagione 2: Riprese a Milano, Ritorno del Padre e Uscita 2027

Luca Argentero torna ne Avvocato Ligas con la seconda stagione girata a Milano. Il padre criminale torna e l'uscita è fissata per il 2027 su Sky.

Le riprese della seconda stagione di Avvocato Ligas sono ufficialmente iniziate a Milano, segnando il ritorno di Luca Argentero nei panni dell'irriverente penalista. La produzione ha confermato che i nuovi episodi saranno realizzati in blocco, affiancando la produzione della seconda serie a quella della terza, un processo che si concluderà nei prossimi mesi. L'obiettivo è portare in onda i nuovi episodi nel 2027, garantendo l'esclusiva per la piattaforma Sky e lo streaming su NOW. Questa strategia produttiva mira a mantenere alto l'interesse del pubblico per la saga giudizaria milanese.

Trama Seconda Stagione e Ritorno del Padre

La narrazione vedrà Lorenzo Ligas affrontare una complessa intreccio tra difficoltà economiche dello studio legale e una vita sentimentale in profonda crisi. Dopo aver ritrovato una certa stabilità professionale condividendo lo studio con Marta, il protagonista si trova costretto a gestire la solitudine e la sua tendenza a rifugiarsi nelle notti di eccessi. L'elemento centrale che sconvolgerà gli equilibri esistenti è il ritorno del padre, un uomo dai trascorsi criminali che riapre ferite del passato. L'attore Gigio Alberti interpreta questo ruolo chiave, portando in scena un personaggio che minaccia di destabilizzare completamente la carriera e la serenità di Ligas.

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Cast e Differenze Rispetto al Romanzo

La sceneggiatura si ispira liberamente al romanzo La Mantide: una nuova indagine dell'Avvocato Ligas scritto da Gianluca Ferraris, mantenendo lo stile anticonvenzionale della serie. Alla regia della seconda stagione torna Fabio Paladini, mentre il compito di scrivere i dialoghi e le trame è affidato a Federico Baccomo. Il cast principale vede la conferma di Luca Argentero accanto a Marina Occhionero, Flavio Furno, Gaia Messerklinger, Barbara Chichiarelli e Sergio Romano. Questa formazione garantisce una continuità interpretativa che ha reso il personaggio di Ligas uno dei più amati dagli spettatori italiani.

Nuovi Personaggi e Impatto sulla Trama

Oltre al ritorno del padre, la trama introduce Vanessa, una donna dal fascino sfuggente che rappresenta un nuovo elemento di distrazione e pericolo per il protagonista. La combinazione di conti aperti con la criminalità e le relazioni turbolente crea un scenario di tensione psicologica e legale. Lo studio legale deve inoltre far fronte a nuovi casi difficili, mentre le finanze aziendali mostrano segni di debolezza. Questa situazione costringerà Ligas a dover bilanciare la difesa dei clienti con la necessità di proteggere la propria immagine e la propria incolumità fisica.

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Calendario Uscite e Terza Stagione

I fan dovranno attendere fino al 2027 per poter vedere i nuovi episodi su Sky e NOW, poiché la data esatta di uscita non è stata ancora annunciata pubblicamente. La produzione ha scelto di girare le due stagioni consecutive in sequenza, una decisione che ottimizza i tempi tecnici ma allunga l'attesa finale per il pubblico. Per quanto riguarda la terza stagione, non è stata ancora indicata alcuna finestra di programmazione specifica, lasciando incerta la durata complessiva della serie televisiva.

Prossimi Passi per la Produzione

Le attività sul set a Milano procederanno fino a maggio, quando si prevede il termine delle riprese. Questo lasso di tempo permetterà di completare il post-produzione e la distribuzione dei contenuti sui canali digitali. La scelta di mantenere l'esclusiva su Sky e Now rafforza il posizionamento della serie come prodotto di alta qualità per le piattaforme premium italiane. L'attesa per la rivelazione della data precisa di uscita rimane alta, con il pubblico pronto ad accogliere il ritorno dell'avvocato più spregiudicato di Milano.