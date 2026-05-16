Avvocato Simone Pillon rinvia ricorso e rinvia mandato, dopo che i bambini della famiglia nel bosco non smettono di chiedere di tornare a casa

L'avvocato Simone Pillon ha rinnovato la sua disponibilità a una collaborazione leale per risolvere la grave situazione dei bambini della famiglia nel bosco, dopo che non smettono di chiedere di tornare a casa. L'avvocato ha rinviato il ricorso di Catherine e ha rinviato il mandato della famiglia nel bosco, dopo che l'avvocato ha rinunciato al mandato della famiglia nel bosco e ha rinviato il ricorso di Catherine, che non può tornare in casa famiglia con i figli.

L'avvocato Simone Pillon rinnova 'la disponibilità a una collaborazione leale che permetta di risolvere questa grave situazione il prima possibile' dopo che i bambini della famiglia nel bosco non smettono di chiedere di tornare a casa.

L'avvocato spiega che 'i colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente, ma mancano loro la mamma e il papà, il cavallo Lee, l'asinello Gallipoli, i due cagnolini Spirit e Mr. Fluffy, i quattro gattini, le papere e le galline che vivevano nella loro piccola fattoria e che erano parte della loro quotidianità. I genitori si attengono scrupolosamente alle indicazioni ricevute, anche se non possono non notare che i loro figli in ogni occasione chiedono quando potranno tornare a casa.

L'avvocato Pillon ha rinunciato al mandato della famiglia nel bosco e ha rinviato il ricorso di Catherine, che non può tornare in casa famiglia con i figli. Inoltre, l'avvocato Pillon vedrà gli altri operatori coinvolti nella vicenda, tra cui il Servizio sociale e i dirigenti della casa famiglia, per cercare di trovare una soluzione alla situazione grave





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