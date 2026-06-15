Ayari segna alla Tunisia e non esulta per il padre, poi fa doppietta e festeggia: la Svezia vola a 5-1

Il centrocampista del Brighton, Yasin Ayari, ha vissuto una serata emotivamente complessa durante la partita tra Svezia e Tunisia ai Mondiali 2026. Dopo aver segnato il gol dell'1-0, ha scelto di non esultare per non turbare suo padre tifoso della Tunisia. In seguito, ha realizzato una seconda rete e ha celebrato con i compagni, contribuendo alla vittoria per 5-1 che pone gli svedesi al primo posto del gruppo.

Il paradosso di Yasin Ayari , centrocampista svedese del Brighton, ha caratterizzato la partita tra Svezia e Tunisia ai Mondiali 2026 . Ayari , nato a Solna da padre tunisino e madre con origini marocchine, ha segnato il gol del vantaggio svedese ma non ha esultato per rispetto verso la nazionale del padre.

Tuttavia, dopo aver realizzato una doppietta con un secondo gol spettacolare, ha celebrato con i compagni. La Svezia ha vinto 5-1, confermando un ottimo gioco e un forte potenziale offensivo. Oltre ad Ayari, hanno segnato Isak, Gyokeres, Rekik per la Tunisia e Svanberg. La vittoria porta la Svezia in testa al girone F. La prossima giornata vedrà le sfide Olanda-Svezia e Tunisia-Giappone





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ayari Svezia Tunisia Mondiali 2026 Doppietta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svezia-Tunisia: le formazioni e le novità del match del Gruppo FAl Monterrey Stadium la Svezia affronta la Tunisia per la prima giornata del Gruppo F. Potter punta su Gyokeres e Isak, Lamouchi si affida a Skhiri e Khedira. Possibile debutto per Hien in difesa.

Read more »

Olanda-Giappone LIVE, l'esordio della nazionale di Koeman in direttaLe altre de gruppo F sono Svezia e Tunisia

Read more »

Svezia-Tunisia ai Mondiali: qualificazioni e diretta TVLa Svezia si è qualificata ai Mondiali battendo Ucraina e Polonia nei playoff, mentre la Tunisia ha dominato il gruppo H africano. La partita sarà diretta dall'argentino Falcon Perez e trasmessa su Dazn.

Read more »

Mondiale 2026: doppietta Ayari e la scelta di cuore tra Svezia e TunisiaAl Mondiale 2026, la Svezia travolge la Tunisia 5-1 con una doppietta di Ayari. Il centrocampista, di origini tunisine, sceglie di non esultare nel primo gol in segno di rispetto, ma si lascia andare alla gioia nel secondo. Dietro il gesto, la storia del legame con la Svezia, paese che lo ha formato.

Read more »