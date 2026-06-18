Azov si prepara a far pagare l'occupazione di Mariupol con attacchi mirati

Il Reggimento Azov, ricostruito dopo la resa di Mariupol nel 2022, lancia attacchi con droni contro il porto della città e le linee di rifornimento russe, in una campagna di logoramento per riconquistare il territorio perduto.

Quattro anni dopo che il Reggimento Azov ha ceduto l'ultimo angolo della devastata città di Mariupol alle forze russe, l'unità ricostruita punta a far pagare a Mosca l'occupazione.

Quell'amara sconfitta nel maggio 2022, quando centinaia dei suoi combattenti furono uccisi o catturati, ha trasformato Azov in un simbolo di resilienza in Ucraina e ha aperto la strada al suo ritorno come forza più grande e potente. Ora, l'unità si concentra nuovamente sulla sua città natale sul Mar d'Azov.

I droni del Primo Corpo d'Armata Azov hanno solcato il cielo sopra il porto strategico della città la scorsa settimana in un'operazione che ha preso di mira sottostazioni elettriche, impianti di riparazione e una nave sanzionata, immergendo il porto in un blackout, secondo quanto riferito dai militari di Kiev. L'attacco fa parte della campagna di attacchi in espansione dell'Ucraina contro la logistica militare russa ben oltre la linea del fronte, nel tentativo di logorare la macchina da guerra di Mosca e far pendere la bilancia a favore di Kiev.

Il colonnello Arsen Dmytryk, capo di stato maggiore del Primo Corpo d'Armata Azov, ha detto a Reuters che ci saranno decine di altre operazioni simili per mettere in mostra le capacità, la tecnologia e la pianificazione dell'unità. Cacciare la Russia da Mariupol, che si trova a 120 km dietro linee del fronte che si muovono a malapena, è una 'partita lunga', ha riconosciuto.

'Se ci vogliono 20 anni, passiamo 20 anni a pianificare, aspettare, preparare,' ha detto Dmytryk, 32 anni, che era tra i catturati dalla Russia e poi liberati. 'Ma quando arriva il momento, dobbiamo essere pronti. Credo che torneremo lì (a Mariupol).

' Il ministero della Difesa russo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lo sciopero al porto, effettuato con le forze di droni ucraine e il servizio di sicurezza SBU, ha colpito a pochi chilometri dall'acciaieria devastata dove i combattenti di Azov e altre truppe si sono arresi dopo l'assedio di tre mesi di Mosca alla città.

Ha fatto seguito a mesi di attacchi su strade critiche attraverso le parti occupate dai russi dell'oblast orientale di Donetsk, compresa Mariupol, in uno sforzo sistematico per interrompere le linee di rifornimento russe verso il fronte. I filmati pubblicati dal corpo catturano le sue operazioni: in un video del 16 aprile, i droni sorvolano ampi campi e lunghe autostrade intorno a Donetsk, prima di scontrarsi con veicoli militari ingombranti.

Un altro post del 8 maggio presenta filmati di droni che sorvolano il centro di Mariupol e l'acciaieria Azovstal gravemente danneggiata, il sito dell'ultima resistenza della guarnigione ucraina nel 2022. Oggi la città, la cui popolazione è scesa da oltre 400.000 prima della guerra, ospita nuovi progetti infrastrutturali, parte di uno sforzo della Russia per consolidare la presa sul sud dell'Ucraina occupato, ha scoperto un'indagine di Reuters all'inizio di quest'anno.

A gennaio, il servizio di intelligence estero di Kiev ha detto che la Russia stava espandendo il porto marittimo di Mariupol come hub chiave per la sua economia, mentre perseguiva progetti di costruzione di vetrina nella città a spese dei residenti comuni. Le autorità regionali nel Donetsk occupato dai russi non hanno risposto immediatamente alle domande per questa storia.

Nella campagna di 'attacchi a medio raggio' dell'Ucraina, l'obiettivo principale di Azov è strangolare il carico nemico, in particolare il carburante, che va dalla Russia attraverso nodi chiave come Mariupol e la città di Donetsk, ha detto un ufficiale di droni del corpo. Il costante movimento di camion di rifornimento lungo vaste strade aperte li rende difficili da difendere, ha detto: 'Non c'è modo di nascondere una cisterna che trasporta carburante... È semplicemente impossibile.

' Le rotte sotto attacco includono la M14 che collega Mariupol con la città russa di Rostov a est, la H20 che va a nord da Mariupol a Donetsk, e una tangenziale intorno a Donetsk, ha aggiunto. I militari ucraini stanno anche intensificando gli attacchi alla logistica attraverso il 'ponte di terra' occupato dai russi nel sud dell'Ucraina che collega la Russia alla Crimea, attacchi che hanno causato carenze di carburante nella penisola.

Parlando con Reuters la scorsa settimana, il comandante supremo dei droni ucraino Robert Brovdi si è impegnato a 'isolare la Crimea nel prossimo futuro' attraverso crescenti attacchi sulla chiave autostrada P-280. Gli attacchi di Azov sono 'cumulativi piuttosto che decisivi', ha detto Franz-Stefan Gady, un esperto con sede a Vienna del Center for a New American Security, poiché costringono l'esercito russo a disperdere i suoi veicoli attraverso deviazioni più lunghe e a ricorrere a più guida notturna.

Le forze russe sono sull'orlo di catturare la città di Kostiantynivka, l'ancora meridionale della cosiddetta 'cintura fortificata' nella regione di Donetsk che Mosca ha chiesto a Kiev di cedere. Anche le squadre di droni russi stanno martellando la logistica ucraina sul campo di battaglia.

Tuttavia, il ritmo complessivo dell'avanzata russa è rallentato a passo d'uomo negli ultimi mesi. Le forze ucraine hanno riconquistato terreno in alcune parti del fronte. Rob Lee, un senior fellow presso il Centro per una Nuova Sicurezza Americana, ha commentato che gli attacchi di Azov costringono i russi a disperdere i veicoli su percorsi più lunghi e a guidare più spesso di notte, riducendo l'efficienza logistica.

La campagna di logoramento continua, mentre l'Ucraina cerca di trasformare ogni vittoria tattica in un vantaggio strategico





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