Il tribunale di Bologna tutela una coppia che ha occupato un B&B per oltre tre anni, riconoscendo una detenzione qualificata contro la volontà del gestore. La struttura deve riattivare i servizi.

Un giudizio del Tribunale di Bologna ha sancito il diritto di due cittadini italiani a continuare a risiedere in una struttura ricettiva Bed and Breakfast da oltre tre anni, sconfessando le pretese di esclusiva turistica del gestore. La decisione giudiziale, emessa il 5 settembre dello scorso anno, protegge una coppia che aveva trasformato un soggiorno breve in una vera e propria dimora stabile, garantendo loro il mantenimento dei servizi essenziali e l'accesso continuo all'alloggio.

La vicenda abitativa inizia nel 2023

La storia ha origine nel 2023, quando la coppia, priva di altre soluzioni abitative alternative, ha prenotato online una camera nel quartiere Santo Stefano, precisamente in prossimità di piazza Trento e Trieste, appena fuori dalle mura storiche della città. La prenotazione iniziale era prevista per una singola settimana, ma la permanenza è stata successivamente rinnovata ininterrottamente. Nel corso del tempo, il soggiorno si è protratto per mesi fino a superare il limite dei tre anni consecutivi, pagando regolarmente tariffe di livello turistico senza mai interrompere la regolarità dei versamenti.

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Nonostante la natura temporanea della prenotazione, la coppia ha sviluppato un legame stabile con la struttura. Hanno ottenuto un posto auto dedicato direttamente di fronte all'edificio e hanno ricevuto credenziali di accesso autonome. L'indirizzo è diventato il punto di raccolta regolare della loro posta e dei pacchi, segno evidente di un radicamento che andava oltre la semplice ospitalità temporanea, confermando una vita domestica pienamente operativa all'interno della struttura ricettiva.

Il blocco forzoso e la reazione legale

La situazione è cambiata drasticamente il 5 settembre, quando rientrando nella struttura i due inquilini hanno trovato il cancello automatico bloccato a causa della modifica dei codici di accesso. Parallelamente, i climatizzatori sono stati disattivati nonostante le elevate temperature estive. Il gestore ha giustificato il gesto sostenendo che i codici fossero semplicemente scaduti secondo il regolamento interno, negando l'esistenza di un contratto di locazione abitativa e definendo i due ospiti meramente temporanei.

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Davanti all'impossibilità di accedere alla propria dimora, la coppia si è rivolta al tribunale. L'avvocato Laura Cervellati, esperta in diritto immobiliare, ha assistito i ricorrenti dimostrando come la struttura avesse violato la situazione di fatto consolidata. La difesa del B&B si basava sulla tassa di soggiorno versata e sulle comunicazioni alla questura, argomentando che la natura turistica dell'attività escludesse automaticamente qualsiasi forma di locazione residenziale o diritto di stabilità per gli ospiti.

La sentenza del giudice cautelare

Il giudice del Tribunale ordinario di Bologna ha respinto la difesa del gestore, riconoscendo che nel tempo si era instaurata una relazione materiale stabile tra la coppia e l'immobile. La decisione sottolinea che la prolungata permanenza ininterrotta ha creato una detenzione qualificata, una condizione che merita tutela giuridica indipendentemente dalle regole contrattuali iniziali o dalla natura turistica dell'esercizio commerciale. Il dispositivo cautelare ha quindi ordinato la riattivazione immediata della situazione precedente.

Con la sentenza, il giudice ha stabilito che l'impedimento all'accesso ha impedito il pieno e pacifico esercizio della situazione di fatto goduta fino a quel momento. Di conseguenza, la struttura ricettiva è stata obbligata a fornire alla coppia una nuova combinazione numerica senza scadenza, ripristinando l'accesso al cancello e riattivando tutti i servizi elettronici, inclusi i condizionatori d'aria, garantendo la continuità della vita domestica nel rispetto della stabilità riconosciuta.

Impatto e prospettive future

Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento significativo per la tutela dei diritti degli utenti nel settore dell'ospitalità temporanea, distinguendo chiaramente tra turisti occasionali e soggetti che hanno costruito una stabilità abitativa anche in strutture non residenziali. Il giudice ha evidenziato che la continuatività dell'abitazione trasforma la natura del rapporto, richiedendo una protezione giuridica che vada oltre la semplice logica commerciale del breve periodo.

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Resta in sospeso un successivo giudizio di merito, che chiarirà definitivamente la natura giuridica complessa del rapporto instauratosi tra le parti. Tuttavia, l'attuale provvedimento cautelare garantisce che la coppia non venga privata della propria dimora durante le ulteriori verifiche legali. La vicenda evidenzia la necessità di una maggiore chiarezza normativa per gestire i casi di lunga permanenza in strutture ricettive, bilanciando gli interessi degli imprenditori del turismo con i diritti fondamentali alla stabilità abitativa degli utenti.