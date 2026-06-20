Baby gang in monopattino: perquisita la baby gang che filmava le persecuzioni e gli insulti per TikTok

Cinque minorenni sono al centro dell'inchiesta della Procura per i minorenni di Cagliari per aver diffuso video di persecuzioni e insulti sui social. L'inchiesta è partita mesi fa dalla denuncia di una vittima che ha raccontato di essere diventata bersaglio di continue intimidazioni.

Per mesi, un gruppo di adolescenti avrebbe reso la vita di pensionati e persone fragili un incubo fatto di insulti, pedinamenti, lanci di oggetti e video condivisi sui social.

Cinque minorenni sono ora al centro dell'inchiesta della Procura per i minorenni di Cagliari per aver diffuso i video sui social. L'inchiesta è partita mesi fa dalla denuncia di una delle vittime, che si è rivolta ai militari raccontando di essere diventata bersaglio di continue intimidazioni. Gli episodi contestati comprenderebbero pedinamenti, insulti, minacce, danneggiamenti alle abitazioni e il lancio di oggetti come sassi, bottiglie e rifiuti.

I ragazzi si sarebbero mossi soprattutto in bicicletta e monopattino elettrico e, in più occasioni, avrebbero documentato le loro azioni con video poi condivisi online, in particolare su TikTok e Instagram. Alcuni filmati sarebbero stati acquisiti e visionati direttamente dai carabinieri. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici che ora saranno analizzati per chiarire dinamiche, responsabilità e individuare eventuali altri giovani coinvolti.

Secondo quanto emerso finora, i cinque minorenni indicati come punto di riferimento del gruppo non avrebbero fornito spiegazioni sul motivo delle presunte vessazioni né mostrato reazioni particolari durante gli accertamenti





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