Baby Koah Sharpe ritrovato vivo dopo 24 ore sotto terra

Il neonato Koah Sharpe è stato salvato dopo essere rimasto sepolto in una gabbia per cani. Il padre, arrestato, ha lasciato il piccolo intrappolato.

Un drammatico episodio di scomparsa e recupero si è consumato nella contea di Lexington, in Carolina del Sud, dove il piccolo Koah Sharpe è stato ritrovato vivo dopo aver passato circa ventiquattr'ore sepolto sotto la terra. L'incredibile vicenda ha coinvolto l'intera comunità locale e le autorità giudiziarie, dimostrando una straordinaria combinazione di fortuna e resilienza da parte del bambino di undici mesi.

I dettagli dell'arresto e delle ricerche

Le indagini sono iniziate nel pomeriggio di lunedì, quando la nonna paterna del piccolo si era allontanata per una commissione, lasciando Koah Sharpe sotto la custodia del padre, un uomo di venticinque anni. Al ritorno della donna, il neonato risultava scomparso dall'abitazione dei familiari dell'uomo, scatenando immediatamente un allarme generale. Gli agenti dello sceriffo della contea di Lexington hanno dato avvio a un'operazione di ricerca capillare che ha mobilitato circa cento soccorritori sul territorio.

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Nella tarda serata di lunedì, gli investigatori sono riusciti a localizzare e arrestare il padre del bambino nella zona di Batesburg-Leesville. Tuttavia, durante i primi interrogatori, l'uomo non ha fornito indicazioni utili sulla posizione effettiva del figlio, costringendo le forze dell'ordine a intensificare le ricerche nelle aree circostanti la proprietà familiare.

La scoperta nell'area boschiva

La svolta decisiva è avvenuta martedì pomeriggio, quando gli agenti hanno notato una porzione di terreno smosso a circa cinquanta metri all'interno di un'area boschiva vicina alla casa del sospettato. Durante le prime operazioni di scavo, il team di soccorso ha udito i lamenti del neonato provenire dalla terra, confermando che il bambino era ancora in vita nonostante il lungo periodo di isolamento.

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Lo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon, ha descritto il momento del recupero con grande emozione, definendo il pianto del piccolo come il suono più gioioso mai udito per un bambino piangente. Koah Sharpe era stato rinvenuto chiuso in una gabbia da trasporto per cani, avvolta in un asciugamano e sotterrata a poca profondità. La presenza del telo di spugna avrebbe creato una sacca d'aria sufficiente a garantire la respirazione del bambino per l'intera giornata trascorsa sotto terra.

Condizioni di salute e sviluppi legali

Immediatamente dopo il recupero, Koah Sharpe è stato trasferito in ospedale per un accurato esame medico. I sanitari stanno monitorando attentamente le sue condizioni, esprimendo ottimismo riguardo a un completo recupero fisico ed emotivo. Lo sceriffo Jay Koon ha augurato al bambino di dimenticare gli aspetti traumatici dell'esperienza man mano che cresce, sperando che possa trasformare la vicenda in una fonte di ispirazione e una storia fantastica da raccontare in futuro.

Per quanto riguarda le conseguenze legali, il padre del bimbo rimane in custodia cautelare. Le autorità giudiziarie locali stanno attualmente definendo i capi d'imputazione formali a suo carico, in attesa di procedere con le necessarie accuse penali relative alla messa in pericolo di vita del minore e alla sua scomparsa forzata.