Bad Bunny firma una collezione con Zara per una collezione accesori

Bad Bunny firma una collezione con Zara per una collezione accessori accessibili che prende in prestito il suo stile dalla sua cultura portoricana, rendendolo al tempo stesso cool e abbordabile. La collezione include 150 pezzi tra cui camicie, t-shirt, pantaloni e scarponcini. La collezione è disponibile online e in store selezionati.

Bad Bunny firma con Zara una collezione che rende il suo stile accessibile: 150 pezzi ispirati a Porto Rico, al suo guardaroba e alla sua idea di casa raffinata e leggera.

Dopo i custom look indossati al Super Bowl e al Met Gala 2026, La collezione, sviluppata insieme allo stylist storico del cantante, Janthony Oliveras, traduce in abiti quella miscela che ispira la capsule collection in stile Bad Bunny, caratterizzata da una palette satura e dettagli di strada trasformati in grafiche.

Si spazia da camicie a righe azzurre, modelli check rosa o giallo chiaro, T-shirt corte più casuale alle polo bianche cropped, fino a pantaloni ampi color burro e jeans neri dal taglio dritto per completare. A dare carattere al look ci pensano gli shorts proposti in differenti modelli e colori. Il pezzo più riconoscibile, forse, è la proposta in marrone, panna, verde oliva e terracotta. La collezione online e in store selezionati, propone un guardaroba estivo, rilassato ma strutturato





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bad Bunny Zara Accessorize Collection Street Style

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il pickup Ford F-150 alla cura di Shelby arriva a 810 CvPer celebrare il decennale della produzione del primo F-150 elaborato da Shelby, l'azienda americana ha realizzato, in edizione limitata, il modello più performante della sua storia. Tutti i dettagli del nuovo e speciale modello

Read more »

Monopattini, arrivano le prime stangate: oltre 150 multe, record a MilanoDopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, fioccano sanzioni per i conducenti dei monopattini. Ecco dove

Read more »

Flotilla, l'abbordaggio della nave Andros: nella crew anche due italianeLa Marina israeliana ha fermato l'imbarcazione diretta a Gaza a circa 150 chilometri dalla Striscia

Read more »

Dacia Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 GPLDacia Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 uniscono GPL, mild hybrid e trazione elettrica con 154 CV, autonomia fino a 1.500 km

Read more »