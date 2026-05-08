Bad Bunny torna in Italia nel 2026: due concerti sold-out a Milano

Bad Bunny annuncia due concerti a Milano nell'estate 2026 dopo il sold-out record del 17 luglio. Il tour mondiale 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar' domina le classifiche e conferma l'artista come uno dei più influenti al mondo.

Bad Bunny , il fenomeno musicale portoricano, tornerà in Italia nell'estate 2026 con due concerti all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano, previsti per il 17 e il 18 luglio.

Dopo il sold-out record della prima data, confermata in tempi rapidissimi, l'artista ha deciso di aggiungere una seconda serata per soddisfare la domanda del pubblico italiano, che si è rivelato uno dei più entusiasti al mondo. L'Ippodromo SNAI La Maura, con una capacità di ottantamila posti, è stato riempito in tempi straordinari, dimostrando l'enorme popolarità di Bad Bunny nel nostro Paese.

Il tour mondiale, intitolato 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar', è stato distribuito il 5 gennaio 2025 dalla casa discografica Rimas Entertainment. Questo progetto, profondamente legato alle radici caraibiche dell'artista, mescola sonorità reggaeton con influenze della musica tradizionale portoricana come la plena. L'album ha debuttato al primo posto in Italia e ha dominato per tre settimane consecutive la Billboard 200 negli Stati Uniti, consolidando la posizione di Bad Bunny come uno dei musicisti più influenti del pianeta.

Il tour è partito il 21 novembre 2025 dalla Repubblica Dominicana e ha attraversato le Americhe e l'Oceania prima di approdare in Europa nella primavera del 2026. Le tappe europee includono anche Barcellona e Madrid, ma Milano rimane l'unica città italiana in cartellone. I biglietti per il concerto del 18 luglio sono stati messi in vendita il 9 maggio sui principali siti di prevendita come Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket.

I prezzi variano da 90,45 euro per il Posto Unico a 234,15 euro per Los Vecinos, una tribuna situata dietro il palco principale che offre una visuale privilegiata. Benito Antonio Martínez Ocasio, il vero nome di Bad Bunny, è oggi uno degli artisti più ascoltati al mondo.

Vincitore di tre Grammy, è stato l'artista più ascoltato su Spotify a livello globale per tre anni consecutivi, superando i 435 milioni di dollari con oltre 2,4 milioni di biglietti venduti in un solo anno solare. Ha ottenuto la prima nomination ai Grammy per l'Album dell'anno destinata a un'opera in lingua spagnola, diventando il più ascoltato in streaming su Spotify con oltre 18 miliardi di riproduzioni. È stato anche il primo artista latinoamericano a esibirsi come headliner al Coachella.

Oltre alla musica, Bad Bunny è noto per il suo impegno politico e sociale, utilizzando la sua arte per riflettere sull'identità portoricana, sul colonialismo e sulle norme di genere, temi che emergono anche nel suo nuovo album





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