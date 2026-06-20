Bagnaia conquista la sprint di Brno e riaccende la lotta per il titolo

Pecco Bagnaia vince la sprint del Gran Premio Repubblica Ceca a Brno, dominando il ritmo e superando Ai Ogura, mentre Marquez completa il podio. Il leader del Mondiale rimane al comando con 180 punti, pronto per la gara principale di domenica.

Pecco Bagnaia ha finalmente rotto il lungo periodo di assenza dal gradino più alto della sprint, regalando ai tifosi della Ducati un sorriso che non si vedeva da qualche settimana.

Sabato 20 giugno, sul circuito di Brno, il torinese di 29 anni è partito in terza posizione sulla griglia ma ha dimostrato fin dal primo giro la sua superiorità, mantenendo il comando per tutta la durata della Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il percorso è stato caratterizzato da una gara equa ma netta, con Bagnaia che ha gestito con maestria la pressione dell'avversario principale, Ai Ogura, pole sitter con l'Aprilia del team Trackhouse.

La capacità di controllare il ritmo, di sfruttare le prime due curve per creare un vantaggio decisivo e di contenere le vibrazioni percepite nel telaio ha permesso a Bagnaia di non cedere alcun punto al suo rivale, chiudendo la corsa con una vittoria netta che ha riacceso le speranze del campionato. Il podio ha completato Marc Marquez, che ha conquistato il terzo posto, consolidando un ottimo inizio di weekend per il team di Borgo Panigale.

Anche Fabio Di Giannantonio, che corre sulla Ducati del team VR46, ha mostrato una buona forma, mentre l'altro pilota VR46, Franco Morbidelli, ha concluso la sprint in dodicesima posizione. Il giorno è stato segnato anche da alcuni incidenti: Marco Bezzecchi, che occupava la quinta posizione, ha subito una caduta lasciando il posto a Jorge Martin, compagno di squadra, mentre Pedro Acosta su KTM e Luca Marini su Honda hanno dovuto ritirarsi a causa di problemi meccanici.

Nonostante gli intoppi, il leader del campionato mondiale, Francesco Bagnaia, rimane in testa con 180 punti, seguito da vicino da Jorge Martin con 165 punti, mantenendo viva la lotta per il titolo fino all'ultima gara. Dopo la vittoria, Bagnaia ha commentato l'andamento della gara sottolineando la correttezza delle scelte tattiche del team e la qualità del grip, nonostante una lieve vibrazione che ha dovuto gestire.

Ha inoltre espresso ottimismo per il gran premio di domenica, indicando che il lavoro svolto in pista continuerà a dare i suoi frutti. L'evento di domenica prevede la gara principale, la lunga, che partirà alle ore 14 e sarà trasmessa su Sky e Now, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire dal vivo la sfida per il prossimo turno del campionato, dove le strategie di gara e le prestazioni dei piloti saranno nuovamente al centro dell'attenzione





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