Bahrain condanna al ergastolo 64 religiosi sciiti per collaborazioni con l'Iran

L'Alta Corte Penale del Bahrein ha emesso condanne all'ergastolo contro 64 imputati, inclusi 60 cleri sciiti, accusati di aver favorito le Guardie Rivoluzionarie Iraniane.

L' Alta Corte Penale del Bahrein ha emesso lunedì sentenze di ergastolo per 64 imputati, identificati in gran parte come religiosi sciiti, per aver cospirato contro lo Stato in collaborazione con le Guardie Rivoluzionarie islamiche dell'Iran. Questa decisione rappresenta il culmine di una vasta operazione giudiziaria lanciata dalle autorità locali per contrastare quella che descrivono come un'influenza straniera ostile mirata a destabilizzare il regno.

Dettagli della Condanna e Statistiche Judiziarie

Il Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) ha fornito i dettagli specifici riguardo alle pene inflitte dal tribunale. La struttura ha dichiarato che 64 imputati sono stati condannati all'ergastolo, mentre altri cinque individui hanno ricevuto pene detentive di 15 anni. Di tutti i condannati, l'organizzazione per i diritti umani ha precisato che 60 erano religiosi sciiti, confermando la natura prevalentemente clericale dell'accusa.

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Le accuse rivolte agli imputati riguardano la presunta fondazione e gestione di un gruppo terroristico legato all'IRGC, con l'obiettivo esplicito di rovesciare il governo monarchico. L'accusa sostiene che i condannati abbiano raccolto fondi senza la necessaria autorizzazione e abbiano fatto uso sistematico di moschee, sermoni religiosi e istituzioni caritative ed educative per promuovere la fedeltà alla guida suprema dell'Iran.

Posizioni delle Parti e Argomentazioni Governative

Il governo del Bahrein ha giustificato la decisione sottolineando una minaccia ideologica alla sovranità nazionale. Il tenente generale Tariq Al Hassan, capo dell'Agenzia per la sicurezza pubblica del Bahrein, ha dichiarato in precedenza che le autorità stanno fronteggiando un'ideologia che esige obbedienza alla leadership iraniana al di sopra dell'autorità sovrana del Bahrein. Questa posizione è stata adottata dopo che Teheran ha iniziato ad attaccare il Bahrein quest'anno in risposta alla guerra statunitense-israeliana contro l'Iran.

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La tensione tra i due paesi è strutturale, dato che il Bahrein è un paese a maggioranza sciita governato da una famiglia musulmana sunnita e ospita la Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti. Il regno nutre da tempo timori riguardo all'influenza iraniana nella regione. Dopo l'inizio delle ostilità verbali e simboliche da parte di Teheran, il Bahrein l'ha accusata di fomentare la sedizione e ha avviato una repressione mirata contro i religiosi sciiti locali.

Impatto Reale e Dettagli Procedurali

Le operazioni di sicurezza hanno coinvolto un numero significativo di figure religiose nel corso dei mesi scorsi. Tra maggio e giugno, le autorità hanno arrestato più di 50 religiosi e oratori religiosi, accusandoli di tentare di incitare alla ribellione e di rovesciare l'ordine costituito con l'aiuto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. L'Alta Corte Penale ha convicted tutti gli imputati, alcuni dei quali erano stati processati in contumacia, confermando la gravità delle accuse di terrorismo.

Oltre alle pene detentive, il tribunale ha imposto sanzioni finanziarie significative che avranno un impatto concreto sulle istituzioni colpite. Ad alcuni imputati sono state inflitte multe pari a 100.000 dinari bahreiniti, equivalenti a 265.000 dollari. Inoltre, il tribunale ha ordinato la confisca di oltre 8 milioni di dinari bahreiniti, circa 21 milioni di dollari, destinati a fini caritatevoli, smantellando così le reti economiche sospettate di supportare le attività dichiarate terroristiche.