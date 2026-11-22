Il Bahrein subisce un attacco con missili e droni dall'Iran sabato 21 novembre. Feriti due persone e danni alle infrastrutture civili presso Al-Riffa e Awali.

Il Bahrein ha subito sabato 21 novembre un nuovo attacco aereo da parte dell' Iran, che ha colpito un impianto industriale civile nel regno. L'evento rappresenta l'ultima e grave escalation delle ostilità regionali nell'area del Golfo, in cui le truppe bahreinite hanno dovuto fronteggiare simultaneamente minacce dirette contro la propria popolazione e le installazioni militari ospitanti la Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti.

Dettaglio dell'attacco e vittime civili a Bahrein

Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha confermato in una dichiarazione ufficiale di domenica che due persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati contro il territorio nazionale il giorno precedente. Tra le vittime vi sono un residente pakistano, le cui condizioni di salute sono critiche, e un cittadino bahreinita, la cui salute è stabile secondo le autorità sanitarie locali.

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Le squadre della Protezione Civile si sono immediatamente attivate per contenere un incendio divampato presso l'impianto industriale coinvolto dall'esplosione. Il governo non ha fornito dettagli specifici sulla localizzazione esatta dello stabilimento né sulla sua natura operativa. Il Ministero ha condiviso le informazioni aggiornate sulla situazione attraverso un post pubblicato sulla piattaforma X.

Posizione delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane

Le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran hanno giustificato l'offensiva affermando di aver lanciato un attacco combinato di missili e droni contro le postazioni militari statunitensi situate nelle basi di Al-Riffa e Awali. Il comando rivoluzionario ha dichiarato che l'azione è stata eseguita dalle proprie forze aerospaziali come rappresaglia per ciò che definisce un'aggressione in corso.

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Secondo la comunicazione diffusa dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, Teheran intende punire le ripetute violazioni del proprio spazio aereo attribuite agli Stati Uniti. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, responsabile delle operazioni militari nella regione, non ha ancora fornito alcuna risposta immediata a Reuters riguardo alla versione presentata dalle Guardie Rivoluzionarie.

Rilevamenti aerei e danni materiali nel regno

Le Forze di Difesa del Bahrein hanno comunicato che i propri sistemi di difesa aerea sono riusciti a intercettare un numero significativo di ordigni aerei lanciati da Teheran. Le schegge prodotte dalle detonazioni aeree hanno causato danni materiali significativi alle infrastrutture circostanti, ma le autorità hanno confermato l'assenza di altre vittime oltre ai due feriti iniziali.

Il governo bahreinita ha inizialmente diramato un allarme urgente che invitava la popolazione civile a raggiungere la posizione sicura più vicina per proteggersi dalla potenziale minaccia. Successivamente, è stato diramato il cessato allarme, seguito subito da un secondo avvertimento per gestire l'evacuazione e la sicurezza nelle zone colpite.

Contesto del conflitto e prossime fasi in Medio Oriente

Questi incidenti marcano l'ulteriore deterioramento delle tensioni regionali da quando Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro l'Iran a febbraio. Dal momento dello scoppio del conflitto, gli Stati arabi del Golfo sono stati progressivamente coinvolti e bersagliati da ripetuti attacchi aerei e missilistici lanciati da Teheran.

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Il Bahrein ha riportato di aver intercettato diversi attacchi aerei iraniani solo negli ultimi giorni, evidenziando l'intensificarsi della pressione militare sulla piccola nazione del Golfo. Il Ministero della Difesa ha denunciato che la Repubblica Islamica sta proseguendo il suo approccio ostile sistematico verso il regno, creando un clima di costante insicurezza strategica per le forze alleate nella regione.