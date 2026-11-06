Bahrein: Cracdown Su Clerici Sciiti Dopo Attacchi Iraniani

Il Bahrein arresta oltre 50 religiosi e revoca cittadinanze dopo i missili iraniani. Le autorità accusano la dottrina di alleanza con Teheran e minaccia esistenziale.

Le autorità del Bahrein hanno intensificato drasticamente la repressione interna contro i clerici musulmani sciiti, definendo l'azione come una risposta necessaria a minacce esistenziali poste dall' Iran. Questa ondata di arresti e privazioni della cittadinanza è scaturita direttamente dalla percezione, da parte del governo di Manama, dell'alta precisione degli attacchi missilistici e dronistici lanciati dalla Repubblica Islamica contro il piccolo regno insulare del Golfo Persico.

Dettaglio Operativo Della Repressione

Le forze dell'ordine hanno arrestato più di 50 clerici e oratori religiosi tra i mesi di maggio e giugno. L'accusa formale prevede che questi soggetti stessero cercando di costituire un gruppo terroristico con l'obiettivo di istigare una ribellione interna e sovvertire l'ordine politico vigente, operando in coordinamento con i Corpi delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). L'obiettivo dichiarato dei religiosi sarebbe stato promuovere la sottomuzione assoluta dei fedeli al leader supremo iraniano, sostituendo l'autorità statale bahreinita.

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Parallelamente alle detenzioni, il governo ha proceduto alla revoca della cittadinanza per 69 individui di origine iraniana. Questa misura amministrativa è stata giustificata dalle autorità come un passo fondamentale per proteggere la sovranità nazionale contro elementi considerati ostili e potenzialmente traditori all'interno del tessuto sociale del paese.

Posizioni Dei Soggetti Coinvolti

Il tenente generale Tariq Al Hassan, a capo dell'Agenzia per la Sicurezza Pubblica responsabile della sicurezza interna, ha dichiarato a Reuters che lo Stato sta affrontando un'ideologia che richiede obbedienza al leadership iraniana al di sopra dell'autorità sovrana del Bahrein. Al Hassan ha definito inaccettabile che la dottrina della Wilayet al-Faqih, o Guardianato del Giurista, abbia fosterato una lealtà verso uno stato estero all'interno di parti della società bahreinita.

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Dall'altra parte, i parenti dei clerici arrestati e i loro avvocati difensori sostengono che le autorità stiano criminalizzando la fede religiosa. I difensori negano fermamente le accuse di tentativo di rovesciamento dello stato o di operatività per conto dell'Iran, descrivendo l'operazione come un attacco mirato alla libertà di religione e di parola.

Un parente di uno dei clerici in giudizio, che ha parlato con condizione di anonimato per proteggere la propria sicurezza, ha affermato che il governo sta prendendo direttamente di mira gli sciiti e chiunque critichi gli Stati Uniti o Israele per la guerra in corso. Il governo del Bahrein ha respinto queste accuse, affermando che la maggioranza dei cittadini sciiti sono leali e rispettosi della legge.

Impatto Reale E Prospettive Future

La mossa del Bahrein evidenzia come il conflitto ha destabilizzato gli stati della regione alleati degli Stati Uniti, che pur non sostenendo apertamente la guerra hanno subito le conseguenze più dirette degli attacchi iraniani. Il paese, che vede la sua popolazione prevalentemente sciita governata da una famiglia musulmana sunnita, considera l'influenza iraniana una minaccia storica, accentuata dal referendum del 1970 e dalle tensioni successive alla Rivoluzione Islamica del 1979.

Gli attacchi missilistici del 28 febbraio, lanciati da Teheran in risposta all'inizio della guerra da parte di Stati Uniti e Israele, hanno colpito con precisione sconvolgente strutture strategiche, inclusi hotel frequentati da personale militare statunitense in fuga dalla Base della Quinta Flotta Navale. Questa precisione ha allarmato profondamente i funzionari occidentali e del Golfo, specialmente in combinazione con i post sui social media di alcuni cittadini bahreiniti che elogiavano gli attacchi.

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Attualmente, intorno a una dozzina di persone è stata condannata a pene detentive comprese tra cinque e dieci anni per aver espresso sostegno pubblico agli attacchi. I diritti umani e i gruppi critici denunciano questa nuova fase come un grave colpo alla libertà di espressione, segnando un netto inversione di rotta rispetto alle amnistie reali del 2024 e ai precedenti tentativi di riavvicinamento diplomatico con Teheran, interrotti dal 2016.