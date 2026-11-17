Il Bahrein revoca l'allerta dopo scambi di fuoco tra USA e Iran. Kuwait respinge droni. Tensioni crescono nel Golfo Persico nonostante i media.

Il Bahrein ha diradato l'allerta generale nelle prime ore di mercoledì, annullando l'ordine di mettere al sicuro i residenti emanato meno di un'ora prima. Questa decisione arriva in un contesto di massima tensione regionale, aggravato dai recenti e diretti scambi di fuoco tra le forze armate degli Stati Uniti e l' Iran. Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha confermato che non sussistono più pericoli immediati per la popolazione civile.

La dinamica della minaccia aerea nel golfo

Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha emesso un avviso su X, la piattaforma di social media ora denominata X, esortando i cittadini a recarsi nella struttura sicura più vicina senza specificare la natura esatta della minaccia sospettata. Questo annuncio è stato seguito dal via libera quasi un'ora dopo, segnalando che la situazione era sotto controllo. Precedentemente, martedì, le autorità bahreinite avevano già lanciato un allarme simile.

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Quel pregresso allarme era stato rilasciato due giorni dopo che il Bahrein aveva dichiarato pubblicamente di aver intercettato un attacco aereo di origine iraniana sul proprio territorio. Da parte sua, Teheran ha sostenuto che tale attacco era stato diretto contro una base militare degli Stati Uniti situata nella regione. La rapida successione di avvisi e il via libero riflettono la volatilità della situazione di sicurezza nel Golfo Persico in questo periodo.

Attacchi aerei e contromisure del Kuwait

Parallelamente agli sviluppi nel Regno del Bahrein, il Kuwait ha confermato di essere sotto attacco da parte di droni ostili nelle prime ore di mercoledì. L'esercito kuwaitiano ha diffuso un comunicato ufficiale annunciando che le proprie difese aeree stavano contromisurando con successo le incursioni aeree. Tuttavia, il comando militare kuwaitiano non ha fornito ulteriori dettagli operativi o specifiche sulle identità degli aggressori in questo primo momento.

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Questi eventi si inseriscono in una spirale di violenza escalata martedì, quando gli Stati Uniti hanno colpito un sito di lancio missilistico iraniano. Questo intervento militare americano è avvenuto in risposta alle dichiarazioni dell'Iran, che aveva affermato di aver preso di mira un sistema radar militare statunitense posizionato in Bahrein. L'implicazione diretta del territorio bahreinito negli scontri ha elevato sensibilmente il livello di allerta locale.

Negoziazioni fallite e origine del conflitto

Le ostilità attuali si sono verificate nonostante l'esistenza di colloqui diplomatici in corso tra Teheran e i mediatori regionali, identificati come l'Oman e il Qatar. Nonostante gli sforzi di questi intermediari storici, la linea del fuoco ha continuato a espandersi, coinvolgendo sempre più attori statali nella regione. La diplomazia sembra aver avuto difficoltà a contenere la rapida escalation militare tra le potenze regionali e gli Stati Uniti.

La struttura del conflitto attuale affonda le sue radici nel 28 febbraio, data in cui sono scoppiati gli scontri iniziali a seguito di attacchi combinati lanciati da Stati Uniti e Israele contro il territorio iraniano. Da quella data, la natura del conflitto si è drasticamente ampliata, includendo ora attacchi diretti lanciati dall'Iran contro Israele e contro gli Stati arabi del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, trasformando la regione in un teatro di operazioni multi-fronte.