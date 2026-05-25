Balcanic country's tech sector boosts youth employment, attracts investments

The Balkan country's tech sector has been instrumental in combating high youth unemployment and brain drain, offering well-paying jobs. The Innovation Center Kosovo, supported by international donors, has focused on training a large and young workforce. The country's economy has grown steadily, and it aims to reach $12 billion this year. The tech sector contributes 6% to Kosovo's GDP. The Gjirafa, a local version of Google, was founded by Kosovar expatriates, contributing to the country's digital transformation.

Nel paese balcanico lo sviluppo del settore tecnologico sta permettendo di contrastare l’alta disoccupazione giovanile e di frenare la fuga di cervelli, offrendo lavori ben pagati.

Shpend Lila mi indica un edificio in mattoni rossi dalla terrazza panoramica dell’Innovation center Kosovo. Una struttura modernista che in passato ospitava un’agenzia editoriale e per decenni è stata l’edificio più alto di Pristina. Oggi è sovrastata da grattacieli che ospitano un numero crescente di aziende tecnologiche, tra cui la Speeex, che svolge servizi informatici per conto terzi e sta per diventare il primo unicorno del paese.

Il vivace settore informatico kosovaro non sta solo cambiando il profilo urbano della capitale, ma contribuisce anche a contrastare uno dei problemi economici più gravi del piccolo paese balcanico, che conta 1,6 milioni di abitanti: l’alta disoccupazione giovanile.

"Il settore tecnologico è l’unico che non fa scappare i giovani dal Kosovo", ha dichiarato Lila, direttore dell’Innovation centre Kosovo. "Se hanno buoni stipendi restano qui". Sono passati quasi vent’anni da quando il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia. Il paese più giovane d’Europa è uno dei più poveri del continente, ma la sua economia è cresciuta in modo costante e quest’anno dovrebbe raggiungere i dodici miliardi di dollari.

Secondo il primo ministro Albin Kurti il settore tecnologico contribuisce al 6 per cento del pil. La disoccupazione giovanile è scesa da un picco del 61 per cento nel 2014 al 10 per cento nel 2025. La tendenza è cominciata cinque anni fa, durante la pandemia di covid-19, quando le persone trascorrevano più tempo in casa.

Il paese non ha ancora attirato colossi come Amazon o Google, ma circa 45mila persone lavorano nel settore per 2.500 aziende locali, che vanno da piccole start­up a realtà come la Speeex. Gli stipendi medi sono di mille euro al mese: ben al di sotto degli standard europei, ma il doppio della media nazionale. I ruoli di vertice e il lavoro da remoto per aziende internazionali possono però garantire compensi molto più alti.

Nel 1999 il Kosovo è uscito devastato dalla guerra con la Serbia, che ha provocato più di dodicimila vittime, ha costretto centinaia di migliaia di persone alla fuga e si è lasciata alle spalle un’economia dipendente dagli aiuti internazionali. Negli anni successivi, però, la crescita non è riuscita a soddisfare le aspettative di chi sperava in un miglioramento.

I donatori internazionali – principalmente Norvegia, Lussemburgo e Stati Uniti – hanno visto nella tecnologia un modo per accelerare il cambiamento, mettendo a disposizione milioni di euro. Questo, spiega Lila, ha spinto l’Innovation centre Kosovo a concentrarsi sulla formazione di una popolazione giovane e numerosa. Finora dai suoi programmi sono passati circa undicimila studenti delle scuole superiori, universitari che hanno interrotto gli studi, laureati, e il 90 per cento di loro ha trovato lavoro nel settore tecnologico.

Il centro ha inoltre sostenuto settecento startup, il 20 per cento delle quali è ancora attivo. La svolta è stata favorita anche dagli investimenti della diaspora kosovara, che non si concentra più solo sul mercato immobiliare e sui consumi. Secondo Lila, gli espatriati mettono in contatto le aziende locali con le imprese internazionali e inoltre rappresentano modelli di riferimento per i giovani.

La Gjirafa, una sorta di mini Google che poi si è evoluta in un’Amazon locale, è nata grazie alla diaspora. Nel 2025 il Kosovo ha attirato un miliardo di euro di investimenti diretti esteri ed è sulla buona strada per superare questa cifra anche quest’anno. Nel 2024 le rimesse sono state di 1,94 miliardi di dollari.

La visione internazionale del paese e il suo orientamento filoccidentale – frutto del sostegno dell’occidente nel garantire la pace e appoggiare il percorso verso l’indipendenza – sono particolarmente evidenti tra i professionisti del settore tecnologico.

"Crediamo di poter digitalizzare la regione che ci circonda", ha dichiarato Bardh Kadiu, 38 anni, della Kidsday, un’azienda che ha sviluppato un’app per seguire i bambini all’asilo nido. Kadiu spera che la sua azienda possa raggiungere la redditività nel 2027 ed entro cinque anni punta ad avere milioni di utenti, dall’Europa fino al Medio Oriente.

La Speeex è passata da quindici dipendenti dieci anni fa a essere uno dei maggiori datori di lavoro privati del Kosovo, offrendo stipendi iniziali pari al triplo della media nazionale. Il suo servizio clienti è rivolto principalmente alle aziende di telecomunicazioni in Svizzera. Solo nell’ufficio di Pristina lavorano 1.500 persone, la maggior parte delle quali ha poco più di vent’ann





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