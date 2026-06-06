Baldini: 'La metodologia è uno stile di vita, Conte è il numero uno'

Il ct ad interim Silvio Baldini ha chiuso l'avventura in Grecia e passerà il testimone. Ha cercato di essere utile alla sua federazione e ha messo in campo tutta la sua metodologia.

Il ct ad interim chiude l'avventura in Grecia prima di passare il testimone: 'Immaginate dove arriverebbero certi giocatori se avessero l'abitudine di lavorare come altrove.

In questo Conte è il numero uno'. L'ultima fatica dello è per davvero: Silvio Baldini, ct ad interim, sfida la Grecia e passa il testimone.

'Ho cercato di essere utile alla mia federazione, ho messo in campo tutta la mia metodologia perché - racconta - senza metodo non si va da nessuna parte…E, poi, ho avuto la fortuna di lavorare con dei ragazzi stupendi, viverli da dentro è l'eredità più bella'. Il commissario tecnico arrivato in panchina per 180' dopo la tappa in Lussemburgo è chiamato ad alzare il livello: i greci, qui ad Heraklion, sono pronti a servire la trappola.

'Chiederò alla squadra di non farsi prendere dall'emozione e di non subire la pressione ambientale: se fanno ciò che sanno, il resto viene da solo…', racconta. Due i cambi rispetto a mercoledì sera: Ahanor per Favasulli e Ekhator per l'infortunato Cherubini.

Il resto vive sulla saggezza di Donnarumma in porta e sulla capacità di muoversi di Pio Esposito là davanti: in mezzo, il centrocampo più affidabili con il fedelissimo Lipani - nell'Under Baldini non ci rinuncia mai - più Ndour e Pisilli.

'I calciatori si allenano due ore, due ore e mezza al giorno, gli altri sportivi molto di più: pensate alla Brignone o ai tennisti, sempre in pista per recuperare o sempre con la racchetta in mano. Quando parlo di metodo mi riferisco a questo: immaginate dove potrebbero arrivare i giocatori se avessero l'abitudine a lavorare come fanno altrove…', così Baldini.

Per il ct ad interim 'la metodologia è uno stile di vita: Conte può stare simpatico o no, ma se non vince arriva secondo perché a proposito di metodologia è il numero uno. Chi tra i ragazzi che stanno qui potrebbero fare già il salto tra i grandi? Uno è accanto a me…', sorride. Accanto al commissario tecnico pronto a passare il testimone c'è il milanista Bartesaghi





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