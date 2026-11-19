Baljinder Singh, autista di camion del Punjab, si aggiudica 120 milioni di rupie alla lotteria di Diwali. Scopri come un biglietto da 5 euro ha cambiato la vita di un padre di famiglia.

Un camionista di 45 anni, Baljinder Singh, residente nello stato indiano del Punjab, si è aggiudicato il primo premio da 120 milioni di rupie, una somma equivalente a circa 1,1 milioni di euro o 1,3 milioni di dollari, alla lotteria Punjab State Dear Diwali Bumper 2026. La sua vincita, nata dall'acquisto di un singolo biglietto durante le tradizionali festività, interrompe una lunga attesa durata oltre quindici anni di continui tentativi e devozione personale.

Meccanismo della vincita e cronologia degli eventi

Il concorso, organizzato dal Dipartimento delle Lotterie del Punjab, ha visto la sua estrazione ufficiale tenuta lunedì 16 novembre, data in cui è stato reso noto il nome del vincitore assoluto. Baljinder Singh ha rivelato di aver acquistato il biglietto vincente il 10 novembre presso un punto vendita situato a Handesra, nel villaggio di Hamayunpur vicino a Dera Bassi. Ha scoperto di aver centrato il jackpot la sera stessa della pubblicazione dei risultati, confermando così la sua lunga serie di participation annuali.

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La storia di Baljinder Singh non è iniziata con questa vincita recente, ma affonda le radici nel lontano 2010, quando ha iniziato per la prima volta l'abitudine di acquistare biglietti durante le festività del Diwali. Per un quindicina di anni, ha mantenuto segreta questa pratica alla sua famiglia, spendendo ogni anno la cifra di 500 rupie, pari a meno di 5 euro, specificamente 4,80 euro per la precisione. Questa costanza nel gioco, unita alla sua fede religiosa, ha culminato nell'evento che ha finalmente premiato la sua perseveranza con il primo premio massimo disponibile nel circuito statale.

Posizioni dei soggetti coinvolti e contesto sociale

Parlando con i media locali, Baljinder Singh ha dichiarato di aver sperato per molto tempo in una vincita, sostenuto dalla convinzione che l'Onnipotente avrebbe esaudito le sue preghiere. Ha sottolineato di guidare un camion di tipo tipper per vivere e di praticare anche l'agricoltura su piccola scala, mostrando una vita laboriosa e legata alla terra. La sua dichiarazione evidenzia una fede incrollabile, affermando che Dio ha ascoltato le sue suppliche dopo anni di tentativi ripetitivi durante le festività indiane più importanti.

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L'ente organizzatore, il Dipartimento delle Lotterie del Punjab, ha gestito la riscossione del premio con le procedure standard previste dalla normativa locale. Singh ha dichiarato di voler fare qualcosa per il futuro dei suoi due figli, indicando che la somma vinta sarà destinata principalmente alla loro istruzione. La sua risposta alla domanda su come gestire la somma dimostra una mentalità pragmatica, orientata alla sicurezza economica della propria unità familiare piuttosto che a spese di lusso immediate.

Impatto reale sulla vita del vincitore e tassazione

Nonostante l'entità del premio, Baljinder Singh ha assicurato che la sua quotidianità non subirà stravolgimenti radicali e che intenzione di non abbandonare il suo mestiere di autotrasportatore. Il giorno successivo alla scoperta della vincita, si è recato presso gli uffici dell'ente per riscuotere il premio, sapendo bene che in India le vincite alla lotteria sono soggette a una tassazione del 30%. Questa trattenuta fiscale incide significativamente sulla somma netta ricevuta, ma non ha scalfito il suo entusiasmo per la situazione.

La notizia della vincita ha fatto subito il giro del villaggio di Hamyunpur, dove Singh è stato accolto con grande festeggiamento da amici, familiari e vicini di casa. Per celebrare l'evento, ha distribuito dolci nella comunità locale, seguendo la tradizione indiana di condividere la gioia. La sua vita, pur rimanendo legata al lavoro quotidiano, ora garantisce una solida base finanziaria per l'avvenire dei suoi cari, inclusi i suoi due figli, suo fratello minore e suo padre, con cui convive.