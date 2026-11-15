Ballando 2024: Monica Guerritore e Luca Urso vincitori della settima puntata

La classifica di Ballando con le Stelle dopo la settima puntata: Monica Guerritore e Luca Urso trionfano grazie ai voti social, eliminando Jimmy Ghione.

Monica Guerritore e Luca Urso si sono aggiudicati la vittoria della settima puntata di Ballando con le Stelle, chiudendo la serata con un netto distacco sulle coppie rivali. Il trionfo è stato sancito definitivamente dai voti sociali e dal pubblico di casa, confermando l'attrice e il ballerino come i migliori performers della sera. La classifica ha registrato colpi di scena e dinamiche imprevedibili che hanno rimodulato le posizioni in classifica.

Dettagli della Settima Puntata

La coppia composta da Monica Guerritore e Luca Urso ha conquistato la vetta della classifica grazie a un complessivo di 90 punti. In dettaglio, hanno ottenuto 47 punti nella serata con la loro esecuzione dello slow fox e hanno aggiunto i 20 punti bonus conquistati durante la precedente puntata. Questo risultato ha permesso loro di superare le coppie che inizialmente occupavano le posizioni di testa, consolidando il loro优势 tecnico.

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Al secondo posto si sono classificate le coppie seguenti, che hanno raccolto punteggi inferiori rispetto ai vincitori. L'ultima coppia, composta da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, ha terminato la gara serale con soli 13 punti. Questo risultato finale è stato penalizzato dalla sconfitta della settimana precedente, nella quale la loro esecuzione di jive aveva ottenuto 33 punti, subendo una deduzione di 20 punti dovuta alla sconfitta stessa.

Posizioni e Controversie in Pista

La dinamica della gara ha visto coinvolte anche altre coppie in posizioni di rischio, creando un clima di tensione tra i partecipanti. La classifica finale ha evidenziato come la performance di Guerritore e Urso sia stata insuperabile per il pubblico televisivo e digitale. La vittoria ha chiuso la puntata con un'atmosfera di celebrazione per la coppia trionfante e di delusione per chi ha rischiato l'eliminazione.

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Le coppie intermedi nella classifica hanno dovuto gestire la pressione della competizione, sapendo che qualsiasi errore potesse costare loro la permanenza in gara. La valutazione del pubblico e dei giuratori ha giocato un ruolo determinante nel determinare le posizioni, con punteggi che riflettevano l'impatto emotivo delle esibizioni. La separazione tra la testa e la coda della classifica è stata netta, evidenziando la superiorità tecnica della coppia vincitrice.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Non tutte le coppie hanno avuto un lieto fine in questa edizione della trasmissione. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, insieme a Manuela Moreno e Carlo Aloia, sono finiti allo spareggio per la salvezza. In questo confronto decisivo, Manuela Moreno e Carlo Aloia sono riusciti a salvarsi grazie all'80% delle preferenze espresse dal pubblico, garantendosi il passaggio alla fase successiva.

Per l'ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, il percorso si è invece interrotto. Nonostante fosse stato precedentemente ripescato grazie a una wild card, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle conclude qui, almeno per il momento. L'eliminazione rappresenta un punto di svolta significativo per la sua esperienza nel programma, chiudendo un capitolo che aveva visto alti e bassi durante le puntate precedenti.

La puntata ha offerto spunti di dibattito per gli utenti social e i tifosi della danza, analizzando le scelte coreografiche e l'interpretazione degli artisti. Le reazioni immediate sui canali digitali hanno sottolineato l'apprezzamento per la performance di Guerritore e Urso, confermando la loro popolarità. Le prossime puntate presenteranno nuovi abbinamenti e sfide, mantenendo alta l'attenzione del pubblico sulle dinamiche della competizione.