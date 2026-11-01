Ballando 2024: Noemi Bocchi elimina Finardi con 67 punti

Ecco i risultati della quinta puntata di Ballando con le stelle. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice eliminano Eugenio Finardi. Dettagli classifica e spareggi.

La quinta edizione della trasmissione è tornata a dominare le serate televisive italiane, confermando il suo status di fenomeno culturale. Il confronto tra i concorrenti sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo si è fatto sempre più serrato, creando un'atmosfera carica di tensione e attesa. I giudici hanno espresso valutazioni severe, mentre i verdetti finali hanno sorpreso molti, dimostrando che il livello tecnico delle esibizioni e la rivalità tra i partecipanti sono raggiunti livelli altissimi.

Noemi Bocchi trionfa con 67 punti

La serata ha offerto al pubblico performance applaudite, discussioni accese con la giuria e momenti di grande emozione che hanno delineato gerarchie precise. Al termine della quinta puntata, la coppia Noemi Bocchi e Giovanni Pernice si è aggiudicata la vittoria, grazie a un tesoretto finale che li ha portati a quota 67 punti. Questo risultato li ha collocati in vetta alla classifica, davanti alla coppia formata da Alessandro Matri e Giada Lini, che si è fermata a 66 punti. La serata è stata combattuta fino all'ultimo passo, con un margine di vantaggio minimo che ha tenuto in sospeso gli animi fino alla comunicazione ufficiale.

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Eliminazione di Eugenio Finardi

Lo spareggio per evitare l'eliminazione ha visto affrontare la coppia Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina contro Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Senza grande stupore, quest'ultima è risultata ben sotto la media degli altri concorrenti, totalizzando solo 18 punti. Jimmy Ghione è riuscito nuovamente a spuntarla nella sfida a due, mentre per Eugenio Finardi l'avventura con Ballando con le stelle finisce per ora qui. L'attore rimpiange in pista nell'attesa di eventuali sviluppi futuri e dello spareggio, sperando di poter tornare in gara se le regole lo permetteranno.

Controversie e critiche ai concorrenti

Non tutto è stato armonia in questa puntata, poiché diversi personaggi sono finiti al centro di polemiche e critiche, anche da parte dei colleghi. La nota su Noemi Bocchi è emersa in modo particolare, con Guillermo Mariotto che l'ha stroncata apertamente definendola noiosa e privandola di contenuti. Mariotto ha chiesto a gran voce di che cosa possa parlare se non ha argomenti da offrire, sollevando un dibattito sulla preparazione e sulla sostanza delle esibizioni proposte in pista.

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Altre vicende della quinta puntata

Oltre alla classifica principale, la serata ha portato alla luce altre dinamiche interessanti tra i partecipanti. Alessandra Tripoli è stata attaccata per aver mostrato il pancione durante una delle fasi dello show, suscitando reazioni miste. Lei ha replicato con forza, definendo l'atto come un gesto di amore, di fierezza e di pura gioia, non ammettendo critiche sulla sua visibilità pubblica in quel frangente.

Infine, Pasquale La Rocca ha espresso il suo pensiero su Ornella Muti, definendo la loro sintonia rara e preziosa. Ha anche commentato la gelosia di Barbara D'Urso, ammettendo di averla attesa ma auspicando maggiore leggerezza nelle dinamiche di gruppo. Questi commenti integrano il quadro di una competizione che, pur basata sulla danza, tocca spesso temi personali e relazionali, mantenendo alta l'attenzione del pubblico televisivo italiano.