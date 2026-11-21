Milly Carlucci gestisce la crisi tra d'Urso e Mariotto in Ballando con le Stelle 2026, presentando la giuria e dando il via alle esibizioni.

Milly Carlucci ha inaugurato la ottava puntata di Ballando con le Stelle 2026 affrontando direttamente la polemica che ha dominato le cronache della settimana precedente. La conduttrice di Rai Uno ha scelto di non eludere il tema del " Profumo Gate", riconoscendolo come l'argomento principale del dibattito pubblico ma ribadendo con fermezza che il focus del programma rimane sullo spettacolo e non sulle tensioni personali.

La gestione della polemica tra d'Urso e Mariotto

Carlucci ha definito la situazione come un "minuto" all'interno di una serata più ampia, sottolineando che il cuore del programma sono i ballerini e le loro coreografie. Ha spiegato che il team sta portando avanti un progetto di varietà moderno, cercando di distanziarsi dalle polemiche che avevano visto lo scontro aperto tra i giudici Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto.

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Dopo le parole della conduttrice, anche il co-conduttore Di Pasquale ha inserito una nota ironica, invitando i ballerini più "profumati" a salire in sala delle stelle. Questo commento ha servito a sciogliere la tensione, trasformando la controversia in un momento di leggerezza prima dell'inizio delle esibizioni.

La nuova disposizione della giuria

La fase più attesa della puntata è stata la presentazione della giuria, che ha confermato un cambio di formazione rispetto alle puntate precedenti. A seguito dell'aut-aut posto la settimana scorsa da Barbara d'Urso, che aveva chiesto a Carlucci di scegliere tra lei e Mariotto, la conduttrice ha attuato una soluzione pratica per garantire la convivenza in studio.

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La formazione dei giudici ha subito un riassetto logistico significativo. Barbara d'Urso non si trova più vicino a Guillermo Mariotto, ma è seduta in una posizione di distanza di sicurezza. La critica è attualmente posizionata tra Zazzaroni e Carolyn Smith, creando un divario fisico che riflette la tensione verbale precedente.

Guillermo Mariotto, invece, ha mantenuto il suo posto abituale sul panel, separato dalla collega da questa nuova configurazione dei sedili. Il giudice ha accolto la situazione con un gesto teatrale, presentando davanti a sé una gigantesca boccetta etichettata come "profumo di libertà". Questo oggetto è diventato un simbolo visivo della risoluzione temporanea del conflitto.

Inizio delle esibizioni e prospettive future

Con la tensione tra i giudici apparentemente risolta "tarallucci e vino", la serata può finalmente concentrarsi sulla danza. La puntata è aperta dalla coppia formata da Manuela Moreno e Carlo Aloia, che danno il via alle danze sotto gli occhi attenti della giuria e del pubblico televisivo.

Per ora, la gestione della crisi sembra aver raggiunto un punto di stallo pacifico, permettendo al programma di procedere con il suo ciclo settimanale. Le attenzioni del pubblico si sposteranno ora interamente sulle prestazioni dei concorrenti e sui punteggi attribuiti dai giudici, lasciando temporaneamente in sospeso le dinamiche personali dello staff.