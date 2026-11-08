Ballando Classifica 6 Puntata: Noemi Bocchi Vincitrice, Addio Jimmy Ghione

La sesta puntata di Ballando vede Noemi Bocchi e Giovanni Pernice trionfare. Analisi completa della classifica, dello spareggio salvato da Addino e delle eliminazioni.

La coppia Noemi Bocchi e Giovanni Pernice si è aggiudicata la vittoria ufficiale della sesta puntata di Ballando, confermando la propria leadership grazie a una performance di salsa praticamente impeccabile. I due protagonisti hanno conquistato sia le preferenze della giuria che quelle del pubblico domestico, consolidando un vantaggio significativo rispetto agli altri concorrenti in gara.

Questa seconda vittoria consecutiva ha permesso alla coppia di arrivare tranquilla verso la fase finale della competizione, dimostrando un controllo tecnico superiore nelle varie prove assegnate durante la serata. La loro leadership non è stata messa a repentaggio nemmeno durante le fasi più critiche della trasmissione, mantenendo una distanza sicura dagli inseguitori.

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Classifica Punti e Podio Sperimentale

La graduatoria definitiva della sesta puntata ha visto un cambio nelle prime posizioni grazie all'assegnazione dei tesoretti, premi speciali che hanno alterato l'ordine precedente. Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno occupato la seconda fascia del podio con 60 punti, seguiti da Monica Guerritore e Luca Urso con 48 punti e da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 44 punti.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno chiuso la classifica con un totale di 65 punti, assicurandosi anche 20 punti bonus per la prossima puntata grazie alla somma del televoto e dei voti sui social. Alessandro Matri e Giada Lini si sono posizionati al secondo posto generale con 46 punti, mentre Alberto Ravagnani e Erica Martinelli hanno raccolto 38 punti.

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Spareggio Eliminatorio e Il Salvo Addino

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno chiuso la classifica con 34 punti, subendo un malus di 20 punti legato alla wild card, finendo per perdere lo spareggio contro Andy Diaz e la sua compagna Gioia Giovanatti. Nonostante la sconfitta tecnica nello spareggio per l'ultima posizione utile, l'eliminazione di Jimmy Ghione è stata annullata dalla presenza di Addino, che ha mantenuto in vita il concorrente.

La decisione di mantenere Jimmy Ghione in gara ha creato un momento di tensione e sorpresa, dato che la classifica suggeriva la sua uscita. La presenza di Addino ha funzionato come salvagente, permettendo alla coppia di continuare l'avventura nonostante lo scarto tecnologico subito durante le valutazioni.

Prospettive Future e Prossimi Step

Nessun concorrente è stato eliminato nella sesta puntata, un evento che ha permesso a tutto il gruppo di viaggiare spedito verso la finalissima senza intoppi immediati. La coppia vincente Noemi Bocchi e Giovanni Pernice arriverà alla prossima tappa con un vantaggio di 20 punti, garantendosi una posizione di comfort strategico.

Le prossime fasi della competizione vedranno i concorrenti rimanenti affrontare nuove sfide, con la classifica che rimarrà invariata nell'immediato ma soggetta alle dinamiche del televoto e delle nuove esibizioni. La presenza di Addino ha aggiunto un elemento di imprevedibilità, suggerendo che le regole potrebbero continuare a favorire sorprese fino all'ultimo istante.