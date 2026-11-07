Ballando con le Stelle 2026: Andy Diaz e Jimmy Ghione salvo grazie alla wild card di Sara Di Vaira

Andy Diaz e Jimmy Ghione evitano l'eliminazione nello spareggio di Ballando con le Stelle 2026. La wild card di Sara Di Vaira salva Jimmy, mentre il pubblico premia Andy Diaz con il 75% dei voti.

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2026, la dinamica della classifica è stata drasticamente modificata dai voti della giuria, portando alla luce una tensione finale inaspettata tra i concorrenti. La classifica originale, elaborata dai cinque membri della giuria Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara D'Urso e Alberto Matano, ha subito un ribaltamento totale a causa dei tesoretti assegnati da Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. Questo cambiamento nei punteggi ha determinato che le sorti della permanenza in gara si sarebbero decise in uno spareggio critico tra Jimmy Ghione e Andy Diaz.

Spareggio e Wild Card Salvano I Concorrenti

Lo spareggio finale ha visto il pubblico da casa esprimersi con netta preferenza per Andy Diaz, che ha conquistato il 75% delle preferenze. Il suo partner, Gioia Giovanatti, ha danzato insieme a lui in questa sfida decisiva. Dall'altro lato, Jimmy Ghione, che si esibisce in coppia con Anastasia Kuzmina, ha ottenuto solo il 25% dei voti. Secondo le regole standard del programma, l'ex inviato di una nota trasmissione avrebbe dovuto lasciare la pista almeno fino al momento del ripescaggio, subendo una dolorosa eliminazione temporanea.

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Tuttavia, l'esito è stato completamente diverso grazie a un intervento inatteso. Sara Di Vaira, insieme a Diaco, detiene una wild card, una risorsa che permette a un concorrente precedentemente eliminato di rientrare immediatamente in competizione. Sara Di Vaira ha deciso di utilizzare questa risorsa proprio per salvare Jimmy Ghione. Una scelta definita coraggiosa e generosa da parte della conduttrice, che non era affatto scontato fare in quel preciso momento, ma che ha permesso di mantenere in vita la coppia di Jimmy sulla pista.

Giuria e Classifica: Il Peso dei Tesoretti

Prima dello spareggio, la classifica era stata ridisegnata dai premi extra distribuiti dai giurati. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice erano in vetta, partendo con un vantaggio di 20 punti rispetto agli altri concorrenti, frutto della vittoria ottenuta nella puntata precedente. Durante la serata, le coppie hanno guadagnato punti preziosi attraverso i tesoretti assegnati dalla giuria. Simona Ventura ha assegnato 20 punti a Manuela Moreno, mentre Francesca Fialdini ne ha dati altrettanti a Jimmy Ghione. Rossella Erra, infine, ha premiato Riccardo Rossi con gli ultimi 20 punti disponibili.

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A seguito di queste assegnazioni, Manuela Moreno è salita al secondo posto della classifica generale, seguita da Riccardo Rossi al terzo. Jimmy Ghione si è comunque posizionato nella zona critica che lo ha portato allo spareggio. Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno chiuso con 47 punti, mentre Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno totalizzato 40 punti. Andy Diaz e Gioia Giovanatti hanno chiuso la fase regolare con 36 punti, un risultato che, senza l'intervento esterno, li avrebbe comunque portati allo spareggio contro Jimmy.

Emozioni Diaco e Reazioni Della Giuria

Jimmy Ghione ha mostrato un lato inaspettato durante la trasmissione, abbandonando la sua solita immagine sorridente per affrontare temi personali dolorosi. Nella clip preparata per la puntata, ha raccontato la fine del suo matrimonio con Tania Paganoni e il dolore causato dalla lontananza dai figli, Gabriele e Federico. Pur definendosi un portatore sano di sorriso, ha spiegato che dietro quella maschera ci sono stati momenti difficili. Simona Ventura ha espresso forte apprezzamento per il rispetto mostrato verso l'ex moglie, commentando che non tutti gli uomini sono come lui e che dovrebbero esserlo.

Anche Pierluigi Diaco, noto come Diaco, ha affrontato temi delicati, riferendosi a tentativi di forzare la sua privacy. Ha citato il Vangelo di Matteo con la frase non bisogna dare perle ai porci, esprimendo il proprio disagio per la violenza percepita nei suoi confronti. La giuria gli ha riconosciuto il sangue freddo dell'evento: Francesca Fialdini ha sottolineato che è rimasto saldo, lucido e presente a sé stesso durante le accuse. Il dibattito televisivo ha spesso oscurato i meriti tecnici del ballo, ma la gestione equilibrata dei protagonisti ha salvato la qualità della messa in onda.

Impatto Televisivo e Prospettive Future

Milly Carlucci ha chiuso la serata riflettendo sull'importanza della fiducia tra conduttore e concorrenti. Ha ricordato che ognuno sa che il racconto è personale e libero, avvenendo nel rispetto della loro individualità. La conduttrice ha aggiunto che quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come se fosse aggredita tutta la famiglia. Pur non facendo nomi espliciti, il riferimento evidente era alla situazione vissuta da Diaco e, in parte, alle tensioni legate alle vicende personali degli altri concorrenti.

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La coreografia di Noemi Bocchi ha catturato l'attenzione anche per un maxi chignon che ha conquistato la pista, nonostante una caduta iniziale. Giovanni Pernice non ha perso l'occasione per prenderla in gioco con leggerezza, permettendo alla coppia di guadagnare 60 punti di tesoretto, elementi che hanno cambiato gli equilibri della classifica. La stagione continua a mostrare come le dinamiche relazionali e le risorse esterne, come la wild card, siano determinanti quanto la tecnica di ballo nel determinare l'esito di Ballando con le Stelle 2026.